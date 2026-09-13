Próximos pagos del Seguro Social: ¿Quiénes reciben hasta $3,000 este 16 de septiembre?

La segunda ronda de pagos por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) a los jubilados después de mayo de 1997 está por iniciar esta semana con montos que alcanzan hasta los $5,000 dólares.

Como todos los meses, la SSA establece un cronograma de pagos con el fin de que los beneficiarios puedan conocer de antemano los días en que recibirán sus beneficios. En el caso de los jubilados después de 1997, la distribución se realiza en tres partes dependiendo de la fecha de nacimiento del jubilado.

¿Cuándo se enviará el segundo cheque de la SSA en septiembre?

En este mes, los pagos iniciaron el pasado miércoles 9 para los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes, por lo que la siguiente ronda está pautada para este miércoles 16 de septiembre a los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

La última ronda se estableció para el miércoles 23 de septiembre y les corresponde a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

¿Cuánto cobra un jubilado en EE.UU. en 2026?

Los montos destinados a los jubilados estadounidenses en 2026 dependen de su edad de retiro; si bien la entidad establece que la jubilación puede iniciar a los 62 años, esto equivale al monto mínimo de $2,000 dólares aproximadamente todos los meses, ya que la SSA descuenta un 30% del beneficio mensual por retirarse anticipadamente.

En cambio, los retirados a los 65 años obtienen el 100% del beneficio, es decir, $3,000 dólares cada mes, mientras que los que retrasan su jubilación hasta los 70 años aumentan su pago hasta más del 100%, recibiendo todos los meses aproximadamente $5,000 dólares.

¿En cuánto quedarán los beneficios el próximo año?

Todos los años, la Administración del Seguro Social ajusta el costo de vida (COLA) para el año siguiente; esto básicamente es equiparar los pagos de los jubilados y asegurados del Seguro Social a la inflación con el fin de que los beneficiarios no se vean afectados por los elevados precios.

Antes de publicar el ajuste oficial, muchas organizaciones como AARP o la Liga de Ciudadanos Mayores hacen sus previsiones, y recientemente estimaron que el COLA 2027 podría ubicarse entre el 3.5% y 3.6%.

El ajuste oficial se espera para mediados de octubre, luego de que la SSA haga los cálculos basándose en los datos de inflación de julio, agosto y septiembre. Hasta los momentos, según el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la tasa inflacionaria se mantiene en el 3.4%.

Al respecto, Shannon Benton, directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Mayores, comentó en un comunicado que, “independientemente de si el ajuste por costo de vida anunciado resulta ser ligeramente superior o inferior a nuestra predicción, es probable que las personas mayores se sientan decepcionadas a largo plazo”.

Según Benton, “la realidad es que los estadounidenses mayores administran sus presupuestos de manera diferente a las personas que aún trabajan, por lo que la inflación les afecta de forma distinta”, señaló, sobre todo para los jubilados que dependen únicamente de este beneficio mensual.

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