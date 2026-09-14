Arrestan a tres mujeres tras muerte de niña de 6 años que quedó horas dentro de un autobús en Tennessee

Tres mujeres fueron arrestadas en Tennessee en relación con la muerte de Winter Jones, una niña de 6 años que quedó durante horas dentro de un autobús estacionado frente a una guardería de Memphis en medio de una jornada de calor extremo.

Tametria Norry, de 49 años, conductora del autobús; Sabrina Powe, de 43, subdirectora de Kid University; y Amilya Hardin, asistente de la guardería, fueron acusadas en relación con la muerte de la menor, informó la Fiscalía del Condado de Shelby.

Cada una enfrenta cargos que incluyen negligencia infantil agravada, homicidio por negligencia criminal y destrucción o manipulación de registros gubernamentales, según los fiscales.

Winter permaneció dentro del autobús durante horas

La niña fue encontrada alrededor de las 3:20 p. m. del 13 de agosto dentro de un autobús estacionado frente a Kid University, en el vecindario de Cordova, Memphis.

Winter era autista y no podía comunicarse verbalmente, según su padre, Bryan Jones.

La niña utilizaba el autobús para trasladarse entre la guardería y Macon-Hall Elementary. Sin embargo, de acuerdo con los fiscales, ese día no fue bajada del vehículo cuando llegó a la escuela y permaneció dentro del autobús cuando este regresó a Kid University.

Winter fue trasladada a un hospital local en estado crítico, pero murió.

Su padre dijo que la temperatura interna de la niña había alcanzado los 109 grados Fahrenheit. Ese día, la temperatura exterior llegó a unos 95 grados y el índice de calor alcanzó los 103 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La guardería cerró después de una inspección

Kid University cerró permanentemente sus instalaciones al día siguiente de la muerte de Winter y entregó su licencia, informó el Departamento de Salud de Tennessee.

Una inspección realizada después del incidente encontró cinco violaciones relacionadas con las normas estatales de transporte.

Los inspectores determinaron que el conductor y los revisores no realizaron una inspección del vehículo para comprobar que todos los niños hubieran salido del autobús.

Los fiscales también señalaron que la guardería no cumplió con los procedimientos obligatorios de revisión de los vehículos después de transportar a los menores.

Además, el registro de transporte requerido no había sido completado correctamente y no se realizaron las inspecciones necesarias para verificar que ningún niño permaneciera dentro del autobús.

La familia acusa de negligencia a los responsables

Los padres de Winter y sus abogados anunciaron que la investigación había concluido y que el caso se encontraba ante un gran jurado.

La familia también planea emprender acciones en un tribunal civil, según Walter Bailey, uno de sus abogados.

Bryan describió la muerte de su hija como “sin sentido” y atribuyó lo ocurrido a lo que calificó como una negligencia absoluta de los adultos encargados de cuidarla.

“Winter estaba progresando. Todo eso fue arrebatado por una negligencia absoluta”, dijo el padre durante una conferencia de prensa.

También habló del futuro que imaginaba para su hija y que ya no podrá vivir.

“No podré llevarla al altar. No seré abuelo. No podré verla progresar, aunque le habían diagnosticado autismo”, expresó.

Nakia Cloman, madre de Winter, pidió que la muerte de su hija sirva para evitar que otros niños sufran situaciones similares.

“No quiero que otro niño se convierta en un titular antes de que la gente decida que algo tiene que cambiar”, afirmó.

Los abogados destacan la vulnerabilidad de la niña

Taurus Bailey, otro abogado de la familia, señaló que Winter dependía de los adultos responsables de transportarla y cuidarla.

“Winter tenía seis años. Era autista y no podía comunicarse cuando necesitaba ayuda”, declaró, según WREG.

El abogado añadió que la niña había sido colocada en el autobús bajo la promesa de que estaría segura y que, según la familia, esa responsabilidad no se cumplió.

Los abogados no dijeron si consideran que Raven Marshall, propietaria de la guardería, debería enfrentar responsabilidad por la muerte. Bailey señaló que esa determinación corresponde al proceso judicial.

Después de la muerte de la niña, sus padres compartieron en redes sociales fotografías y mensajes para recordarla.

El día de su fallecimiento, Bryan publicó una fotografía junto a su hija y escribió un mensaje de despedida.

Su madre también habló públicamente sobre el duelo que atraviesa la familia y describió el dolor de perder a su hija como algo con lo que tendrá que aprender a vivir.

El velorio de Winter se realizó el 28 de agosto en Serenity Funeral Home, en Memphis. Su funeral y entierro tuvieron lugar al día siguiente, según su obituario.

Norry y Powe tienen una fianza fijada en $100,000 cada una. Hasta la información proporcionada, no se habían divulgado la fotografía policial ni los detalles de la fianza de Hardin.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades determinan las responsabilidades relacionadas con la muerte de la niña.

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