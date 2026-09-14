Mitch McConnell retoma sus funciones en el Senado tras una prolongada recuperación médica

Mitch McConnell volvió este lunes al Senado de Estados Unidos después de permanecer alejado durante tres meses debido a una caída que derivó en una prolongada recuperación médica y rehabilitación. El republicano de Kentucky, de 84 años, acudió al Capitolio en silla de ruedas y retomó su actividad legislativa con su primer voto desde el incidente ocurrido en junio.

Su regreso fue recibido por colegas de ambos partidos, en un momento en que los republicanos mantienen una agenda legislativa con asuntos pendientes.

“Hoy emitiré mi primer voto en el Senado desde la mala caída que sufrí en junio. Tengo muchas ganas de volver al pleno del Senado y ver a mis colegas”, dijo McConnell en un comunicado. El senador explicó que todavía enfrenta limitaciones físicas y que su recuperación ha sido más complicada debido a las secuelas de la poliomielitis que padeció durante su infancia.

“Mi recuperación ha sido un proceso largo y a menudo frustrante, y las secuelas de la poliomielitis infantil no lo han facilitado”, señaló. McConnell agregó que continúa con fisioterapia bajo supervisión médica y que, aunque todavía no se encuentra completamente recuperado, espera participar en las votaciones en las que los republicanos necesiten su respaldo.

Today, I’ll cast my first Senate vote since I took a bad fall back in June. I’m really looking forward to being back on the Senate floor and seeing my colleagues.



My recovery has been a long and often frustrating process, and the lingering effects of childhood polio haven’t made? — U.S. Senator Mitch McConnell (@SenMcConnell) September 14, 2026

Una recuperación seguida de cerca en Washington

McConnell fue hospitalizado el 14 de junio después de sufrir una caída en su domicilio. De acuerdo con su propia explicación, perdió brevemente el conocimiento. Posteriormente recibió tratamiento por una neumonía leve y pasó varias semanas en recuperación antes de regresar a Washington.

El senador había votado por última vez el 14 de junio y durante buena parte de su ausencia ofreció pocos detalles sobre su estado de salud. En julio rompió el silencio y aclaró que no había sufrido fracturas, conmoción cerebral, un infarto ni un derrame cerebral, además de negar la existencia de tumores o hemorragias.

El episodio volvió a poner bajo atención su historial médico. En 2023, McConnell permaneció paralizado durante varios segundos mientras hablaba con periodistas y tuvo dificultades para continuar la conversación. También ha sufrido otras caídas, incluida una que provocó una conmoción cerebral y una hospitalización de casi seis semanas.

La falta de información durante su más reciente ausencia alimentó especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo. El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, pidió públicamente mayor claridad y afirmó que los habitantes del estado “solo le piden que sea honesto”. McConnell dejó en 2025 el liderazgo republicano del Senado después de casi dos décadas al frente de la bancada. Ese mismo año anunció que no buscará la reelección. Su mandato concluirá en enero de 2027, poniendo fin a más de cuatro décadas de trayectoria en el Capitolio.

Sigue leyendo: