Madre de Arizona se enfrenta a un coyote que atacó a su hija de 4 años

Una madre de un vecindario de Arizona terminó enfrentándose a un coyote que intentó atacar a su hija de 4 años mientras daban un paseo la tarde del domingo.

Brittany Cardinal había salido con la niña a volar una cometa porque hacía viento. Todo transcurría con normalidad hasta que escuchó gritar a su hija y vio al animal acercándose a ella.

Cardinal levantó a la niña e intentó ahuyentar al coyote gritándole. Cuando el animal no retrocedió, la mujer se quitó una de sus sandalias y comenzó a agitarla para intentar mantenerlo alejado.

El coyote mordió a la madre en el rostro

Mientras intentaba proteger a su hija, Cardinal cayó al suelo. El coyote aprovechó el momento y la mordió en la cara.

La mujer contó a AZ Family que, pese a la gravedad del ataque, prácticamente no sintió dolor en ese instante.

“Solo sentí la presión”, relató.

Cardinal y su hija finalmente consiguieron alejarse del animal y regresar a su vivienda.

La madre sufrió laceraciones y heridas punzantes en el rostro como consecuencia de la mordedura.

Autoridades retiraron coyotes del área

Después del incidente, funcionarios del Departamento de Caza y Pesca de Arizona retiraron varios coyotes de la zona y comenzaron a realizar pruebas para determinar si alguno tenía rabia.

Las autoridades señalaron que Cardinal actuó de la manera recomendada ante un coyote que se muestra agresivo.

Alex Flickinger, enlace comunitario de asuntos públicos del Departamento de Caza y Pesca de Arizona, explicó que las personas no deben quedarse pasivas frente a un animal que intenta atacarlas.

“Hay que defenderse, gritarle al animal, hacer ruido, lanzarle piedras, lo que sea necesario para conseguir que se vaya”, indicó.

La recomendación busca evitar que los coyotes se acerquen a las personas, especialmente en zonas residenciales donde pueden encontrarse con niños o mascotas.

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