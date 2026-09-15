Tom Cruise aseguró que no teme morir en una escena de riesgo

El actor Tom Cruise volvió a hablar abiertamente sobre la filosofía con la que aborda su carrera cinematográfica y su inclinación por ejecutar arriesgadas escenas de acción sin la ayuda de dobles.

En una entrevista con la revista estadounidense GQ —su primera conversación en profundidad con un medio de comunicación en dos décadas—, la estrella de Hollywood confesó que no le teme a la muerte cuando se enfrenta a maniobras extremas en los sets de filmación.

Al abordar su particular vínculo con el peligro, Cruise utilizó una metáfora visual muy ligada a sus emblemáticas producciones: “Creo que podrías mirar mi vida y decir: ‘Me gusta estar al borde de un precipicio’”. A partir de esa premisa, el actor de 64 años sostuvo que afrontar la incertidumbre forma parte esencial de su recorrido profesional y personal.

Consultado sobre si el riesgo de sufrir un accidente fatal mientras rueda acrobacias aéreas o saltos en paracaídas le genera temor, el protagonista de la franquicia “Mission: Impossible”respondió tajante: “¿Entonces temo a la muerte? No, no le temo”.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que sea inmune a la sensación de miedo, sino que elige no dejarse paralizar por ella. “No me molesta esa sensación. Entiendo que la vida tiene certezas e incertidumbres”, explicó.

Para el intérprete, ejecutar estas maniobras no es una simple búsqueda de espectacularidad visual o adrenalina desmedida. Según detalló en la entrevista, su intención principal es provocar un impacto genuino en el espectador. “¿Cómo usamos estas herramientas para crear un efecto emocional en el público?”, planteó al reflexionar sobre la narrativa de sus películas.

Cruise, que próximamente volverá a la pantalla grande en “Digger”, el nuevo largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu, mantuvo durante la conversación una marcada reserva respecto a su vida personal, familiar y religiosa. En cambio, optó por definirse a sí mismo como “un ciudadano del mundo” enfocado en comprender a las personas y conectar con diferentes culturas a través del cine.

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