Buscan a preso federal que desapareció durante un traslado de Miami a Georgia

Las autoridades federales mantienen la búsqueda de Sherman Kemp, un hombre de 47 años que cumple una condena federal de 27 años y que desapareció después de ser trasladado desde una prisión en Miami hacia una instalación penitenciaria en Georgia.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) informó que Kemp fue reportado como fugado el viernes 11 de septiembre de 2026, después de que no se presentara en el campamento satélite de la Institución Correccional Federal de Jesup (FCI Jesup), en Georgia, tras un traslado desde la FCI Miami.

La BOP indicó que el hombre fue declarado desaparecido alrededor de las 9:00 p.m. y que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el FBI y otras agencias policiales fueron notificadas. La Oficina de Prisiones también abrió una investigación interna para determinar qué ocurrió durante el traslado.

Kemp, conocido también con el apodo de “Goose”, mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas —unos 1.70 metros— y pesa alrededor de 185 libras, equivalentes a unos 84 kilogramos. Tiene cabello negro y ojos marrones, de acuerdo con la descripción difundida por las autoridades federales.

Kemp debía llegar a una prisión federal en Georgia

El preso se encontraba en la FCI Miami, una institución federal de baja seguridad en el sur de Florida. Desde allí debía ser trasladado a la FCI Jesup, en Georgia.

La BOP describió el movimiento como un “furlough transfer”, un término utilizado por la agencia para referirse al tipo de traslado realizado en este caso. Sin embargo, las autoridades no han explicado públicamente todos los detalles sobre las condiciones bajo las cuales Kemp se desplazaba hacia Georgia.

Lo que sí está confirmado es que no llegó al destino previsto.

La información disponible públicamente no establece con precisión en qué momento Kemp dejó de estar bajo custodia ni las circunstancias exactas de su desaparición.

La Oficina de Prisiones señaló que su investigación interna continúa.

El preso tiene antecedentes por narcotráfico y armas

Kemp cumple una condena acumulada de 324 meses, equivalente a 27 años, impuesta en casos federales en Maryland y Pensilvania.

Según la BOP, fue condenado por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, posesión con intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir heroína y delitos relacionados con armas de fuego.

Entre estos últimos figuran la posesión de un arma de fuego siendo una persona previamente condenada por un delito grave y la posesión de un arma de fuego para promover un delito de narcotráfico.

Kemp recibió su sentencia federal en 2010 y llevaba más de una década cumpliendo su condena cuando desapareció durante el traslado.

El nombre de Kemp también apareció años atrás en el mundo del narcotráfico de Baltimore.

El hombre fue incluido en el DVD de 2004 “Stop Snitching”, una producción que reunió a varios narcotraficantes de Baltimore y difundió el mensaje callejero contra proporcionar información a las autoridades.

Su aparición en ese material contribuyó a que su nombre trascendiera el ámbito de los casos judiciales por narcotráfico. Medios de la zona de Miami lo identificaron posteriormente como “Goose”.

Las autoridades mantienen abierta la búsqueda

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y otras agencias federales participan en la búsqueda de Kemp.

La Policía Federal indicó que cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con las autoridades. La BOP difundió inicialmente el número (786) 433-6340 para recibir información.

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