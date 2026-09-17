Denuncian que casos de un raro cáncer afectan a comunidad en California

Al menos seis niños de Ladera Ranch, California, han sido diagnosticados con sarcoma de Ewing, un cáncer poco frecuente que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, según el Instituto Nacional del Cáncer. La muerte de Brody Matteson, de 17 años, tras complicaciones del tratamiento en marzo de 2026 llevó a más familias a hacer públicos sus casos.

Algunos residentes han señalado el uso de herbicidas y pesticidas como una posible explicación, aunque hasta ahora no existe evidencia que confirme esa relación, reseñó Fox News Digital.

También se han reportado otros diagnósticos, incluido glioblastoma, pero las autoridades no han establecido que estén conectados.

El rasgo más característico que define el sarcoma de Ewing es una alteración genética adquirida: una fusión entre genes producida habitualmente por el intercambio de fragmentos entre los cromosomas 22 y 11. Esta proteína de fusión modifica la actividad de muchos genes y favorece la proliferación tumoral. No suele ser una mutación heredada de los padres ni significa que el cáncer sea contagioso, refiere el Instituto Nacional de Cáncer.

Autoridades amplían investigación

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) realizó en 2024 una revisión a nivel del condado, que no detectó un patrón inusual, aunque reconoció que los datos disponibles eran limitados. La agencia lleva a cabo una nueva evaluación específica de Ladera Ranch y prevé concluirla en otoño de 2026.

“Siempre que se tienen noticias de casos en una zona geográfica determinada, surgen ciertas inquietudes (…) Comprendo perfectamente por qué se están llevando a cabo más investigaciones”, declaró a Fox la doctora Janet Yoon, oncóloga pediátrica y especialista en sarcomas del City of Hope de Los Ángeles.

Investigadores de California State University, Fullerton, comenzaron en septiembre la recolección de muestras en parques de la comunidad. El análisis busca detectar metales pesados, como arsénico y plomo, además de residuos de pesticidas. Los primeros resultados se esperan para finales de 2026.

“No tenemos pruebas concluyentes sobre los pesticidas, pero es una de las cosas que nos preocupan”, dijo a NBC Los Ángeles en julio Dustin Matteson, padre del adolescente fallecido.

Revisarán posibles factores ambientales

En julio de 2026, el fiscal federal adjunto principal Bill Essayli solicitó a la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA) investigar si algún factor ambiental pudo contribuir a los casos pediátricos. La Agencia y sus organismos asociados no han identificado hasta ahora peligros ambientales inmediatos.

Entretanto, especialistas señalan que no se ha identificado una causa genética, ambiental o relacionada con el estilo de vida que aumente de forma comprobada el riesgo de desarrollar este cáncer. La oncóloga Janet Yoon advirtió que cualquier conclusión deberá basarse en investigaciones epidemiológicas y ambientales completas.



Síntomas que requieren evaluación médica

El sarcoma de Ewing suele manifestarse mediante dolor persistente en los huesos o tejidos cercanos. El dolor que empeora, despierta al paciente o limita sus actividades debe ser evaluado por un profesional, especialmente si no responde a las explicaciones habituales, como una lesión deportiva o los llamados dolores de crecimiento.

“Es un dolor persistente. Es un dolor que los despierta por la noche. Es un dolor que limita sus actividades diarias”, afirmó Yoon.

Los signos habituales son:

Dolor localizado que persiste o empeora.

Hinchazón, bulto o sensibilidad sobre un hueso.

Limitación del movimiento o cojera si afecta una extremidad.

Fiebre, cansancio o pérdida de peso en algunos casos.

Fractura con un traumatismo leve, ocasionalmente.

Estos síntomas no son exclusivos del sarcoma de Ewing: lesiones deportivas e infecciones pueden parecerse. La evaluación suele incluir radiografías y resonancia magnética, estudios para determinar si se ha extendido y una biopsia planificada por un equipo especializado. La biopsia y la confirmación molecular son esenciales antes de establecer el tratamiento.

Comunidad modifica uso de químicos

Ladera Ranch Maintenance Corporation, la asociación principal de propietarios de la comunidad planificada de Ladera Ranch en el condado de Orange, suspendió temporalmente el uso de ciertos productos para el mantenimiento de jardines y creó un comité asesor.

La organización afirmó que redujo los pesticidas sintéticos, adoptó alternativas orgánicas y cooperará con las autoridades, pero subrayó que no existe una determinación oficial que vincule sus prácticas con las enfermedades.

También te puede interesar:

· ¡Cuidado con lo que te recetan! Un antibiótico común está en revisión por posible relación con riesgo de mortalidad

· Un diagnóstico le cambió la vida: recibió 11 años de quimioterapia sin tener cáncer

· Desarrollan chicle que promete combatir el cáncer y el VPH