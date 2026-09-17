Dos sospechosos detenidos tras una pelea con cuchillo en un community college de Nueva York

Dos personas resultaron heridas por arma blanca el miércoles 16 de septiembre durante una disputa que se volvió física en un community college al norte de la ciudad de Nueva York, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 12:40 p.m. en el campus de SUNY Westchester Community College, ubicado en Valhalla, en el condado de Westchester.

La policía del condado recibió múltiples llamadas al 911 que alertaban sobre un apuñalamiento dentro de las instalaciones universitarias. En un primer momento, las autoridades informaron que tres personas habían sido apuñaladas.

Sin embargo, posteriormente el Departamento de Policía del Condado de Westchester corrigió esa información y señaló que el reporte inicial sobre tres víctimas había sido “erróneo”.

Dos personas fueron trasladadas a un hospital del área para recibir atención médica. Una de ellas sufrió heridas consideradas graves, de acuerdo con la actualización proporcionada por la policía.

Dos sospechosos fueron detenidos tras la disputa

La investigación preliminar apunta a que el incidente comenzó con una disputa que posteriormente se convirtió en una pelea física.

“Dos sospechosos fueron detenidos y se recuperó un cuchillo”, informó el Departamento de Policía del Condado de Westchester.

Los dos sospechosos también fueron llevados a un hospital del área debido a lesiones que, según las autoridades, estuvieron relacionadas con la pelea.

La policía aclaró que ninguno de los dos sospechosos presentaba una herida de arma blanca.

Por ahora, las autoridades no han informado si las personas heridas o los sospechosos son estudiantes de SUNY Westchester Community College.

Tampoco se han divulgado detalles sobre qué provocó la disputa ni sobre la relación entre las personas involucradas.

La policía descarta una amenaza activa en el campus

Tras el incidente, las autoridades indicaron que no se buscaba a ningún otro sospechoso.

El Departamento de Policía del Condado de Westchester también aseguró que no existe una amenaza en curso para la comunidad universitaria.

La investigación continúa mientras los detectives intentan determinar las circunstancias completas de la pelea y establecer qué ocurrió antes del enfrentamiento.

La presencia policial se mantuvo en el campus mientras avanzaban las pesquisas.

Cierran un centro estudiantil tras el incidente

La oficina del presidente de SUNY Westchester Community College informó que el David Swope Student Center permanecerá cerrado hasta nuevo aviso como consecuencia del incidente.

En un comunicado, la institución señaló que su prioridad es mantener un entorno seguro y acogedor para estudiantes, profesores y trabajadores.

Las autoridades no han informado públicamente sobre posibles cargos contra los sospechosos ni sobre la evolución médica de las personas heridas.

El caso permanece bajo investigación del Departamento de Policía del Condado de Westchester.

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