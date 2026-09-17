Millie Bobby Brown adopta a su segundo bebé junto a Jake Bongiovi.

La familia Bongiovi-Brown sigue creciendo. De acuerdo con reportes recientes, la protagonista de “Stranger Things” Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi han dado la bienvenida a su segundo bebé mediante un proceso de adopción.

De acuerdo con la revista People, la feliz pareja habría dado la bienvenida al nuevo integrante de su familia a principios del mes de septiembre.

Este detalle habría ganado relevancia luego de la publicación que Millie Bobby Brown compartió el pasado 7 de septiembre desde la cordillera de los Dolomitas, en Italia, donde la pareja vacacionó recientemente.

La postal en cuestión presenta a la histrionisa caminando de espaldas con su hija en brazos, mientras Bongiovi llevaba un portabebés sujeto al pecho, en el que transportaría al nuevo bebé.

La llegada del nuevo integrante de la familia Bongiovi-Brown se da a poco más de un año del anuncio en el que la estrella de Netflix reveló que se había convertido en madre de una niña, también mediante adopción.

“Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, comentó en ese entonces en una publicación firmada junto a su esposo.

Pese a las críticas, Millie Bobby Brown ha defendido su postura a favor de la adopción. En una entrevista reciente afirmó que su sueño de ser mamá nunca incluyó un embarazo de por medio.

“Siempre fue parte de mis sueños de infancia”, detalló durante su paso por el podcast ‘Not Gonna Lie with Kylie Kelce.

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