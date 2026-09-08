Millie Bobby Brown dio un vistazo de sus vacaciones familiares en Italia

Millie Bobby Brown disfruta de una etapa de plenitud personal y profesional. Tras concluir su participación en la icónica serie “Stranger Things” y consolidarse como productora y actriz en producciones como “Enola Holmes”, la actriz británica de 22 años se tomó un merecido descanso en Italia junto a su familia.

Esta vez, el destino elegido fue la región de los Dolomitas, donde disfrutó de unas tranquilas vacaciones familiares en compañía de su esposo, Jake Bongiovi, y de su hija adoptiva.

A través de sus redes sociales, la joven estrella compartió con sus seguidores una serie de fotos que documentan su escapada al famoso destino montañoso. Con la frase “Different in the Dolomites” (“Diferente en los Dolomitas”), la actriz publicó varias imágenes en las que se le ve relajada y en contacto con la naturaleza, disfrutando del aire fresco del resort de montaña.

En las fotos, la pareja se dejó ver relajada, combinando momentos de sol y descanso en la terraza con paseos al aire libre. En una de las imágenes más comentadas, Jake Bongiovi, hijo del célebre cantante Jon Bon Jovi, aparece disfrutando del clima veraniego con el torso al descubierto.

Asimismo, ambos compartieron tiernos encuadres disfrutando de su faceta como padres, manteniendo la serenidad que caracteriza su entorno familiar.

Desde la llegada de su hija adoptiva a mediados de 2025, Millie y Jake han optado por ser cuidadosos con la privacidad de la pequeña. La actriz ha expresado con anterioridad su firme postura de no exponer públicamente la imagen ni los detalles privados de la niña.

“No me corresponde exponerla en contra de su voluntad”, ha manifestado la actriz, asegurando que su responsabilidad como padres es protegerla en esta etapa tan temprana de su vida.

Estas vacaciones reafirman el buen momento que vive la pareja. Entre proyectos cinematográficos y su tranquila vida familiar, Millie Bobby Brown demuestra que ha encontrado el equilibrio perfecto para disfrutar de la dolce vita al lado de sus seres queridos.

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