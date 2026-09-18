Hechos de la semana en inmigración: vuelve la “carga pública” y 50% de detenidos por ICE

Se supone que hoy 18 de septiembre el gobierno de Donald Trump reactiva la regla de “carga pública” que otorga a funcionarios de inmigración más poderes para determinar si un solicitante de residencia permanente podría convertirse en carga para el gobierno.

La regla aplica a quienes solicitan la tarjeta de residencia a través de un familiar, o a residentes permanentes que han salido de Estados Unidos por más de seis meses y quieren reingresar.

Pero se trata de residentes legales que tienen derecho a ciertos tipos de asistencia pública basadas en ingresos que dejarían de solicitar por temor a afectar su petición de residencia permanente.

De hecho, una coalición de estados y ciudades liderados por demócratas demandó al gobierno federal para impugnar la regla.

“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante una conferencia de prensa el lunes en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y defensores de los inmigrantes”, reportó la agencia noticiosa Associated Press.

“De acuerdo con Reuters, el cambio recupera y amplía una política similar aplicada durante el primer gobierno de Trump, que posteriormente fue revertida durante la administración de Joe Biden”, reportó La Opinión.

“La nueva política permitiría evaluar un abanico mucho más amplio de ayudas públicas, entre ellas Medicaid, SNAP —los cupones de alimentos— y otros beneficios sujetos a los ingresos. También existe preocupación porque determinados apoyos utilizados por familiares del solicitante, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses, puedan entrar en la evaluación”, agregó el diario.

Congresista republicana critica política migratoria de Trump

La congresista cubanoamericana y republicana de Florida, María Elvira Salazar, quien representa el distrito congresional 27 que Trump ganó en las elecciones de 2024, sacó un anuncio de campaña criticando la política migratoria de Trump diciéndole que ha ido “demasiado lejos” y que 50% de los detenidos por ICE no tienen historial delictivo.

“Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”, afirmó Salazar.

El Sur de Florida y el distrito que representa Salazar han sido uno de los epicentros donde inmigrantes han sufrido las consecuencias de las detenciones y deportaciones, pero incluso los que tenían permiso de trabajo a través de programas como el TPS o el parole humanitario lo han perdido porque Trump canceló estos programas. Esto ha afectado a venezolanos, cubanos, haitianos, entre otros, y muchos de sus familiares ciudadanos votaron por Trump en el 2024.

“Los republicanos del sur de Florida respaldaron con firmeza a Trump en las elecciones de 2024. Sin embargo, durante su segundo mandato, Salazar y la representación republicana de Miami han tenido que mantener un delicado equilibrio entre atender las necesidades de sus electores afectados por las políticas migratorias y ratificar su lealtad al mandatario”, reportó El Nuevo Herald.

Salazar auspicia un proyecto bipartidista de reforma migratoria, La Ley Dignidad, que ha tenido escaso apoyo entre los republicanos.

Miedo a ICE impide atención médica adecuada

“El temor a las consecuencias migratorias está llevando a familias inmigrantes a retrasar o evitar la atención médica de sus hijos. Una encuesta realizada a más de 1,600 pediatras revela que cuatro de cada diez médicos han identificado este problema entre los pacientes que atienden, una situación que puede agravar enfermedades y retrasar tratamientos importantes”, reportó La Opinión.

“La información fue reportada por Stateline, medio especializado en asuntos de política pública, a partir de una encuesta de la Academia Estadounidense de Pediatría. Los resultados muestran cómo las preocupaciones relacionadas con el estatus migratorio y una detención de ICE están afectando la salud infantil, incluso cuando los menores son ciudadanos estadounidenses”, indica la nota.

“El 40% indicó que algunas de esas familias habían evitado buscar atención médica para sus hijos por temor a las consecuencias migratorias y el 31% de los médicos reportó que las familias habían evitado solicitar programas gubernamentales, mientras que poco más de una quinta parte observó que algunos padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela por preocupaciones similares”, añadió.

Versiones encontradas sobre agentes en centros de votación

“El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene previsto realizar operativos migratorios en los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en medio de la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos civiles y funcionarios demócratas”, informó La Opinión.

“No hay ningún plan para realizar redadas en los centros de votación en busca de inmigrantes indocumentados”, afirmó Homan durante una entrevista con Jacqui Heinrich en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News.

Pero durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el director del FBI, Kash Patel, fue cuestionado por demócratas por unas declaraciones que hizo en un podcast donde afirmó que “contamos con un coordinador de delitos electorales en cada una de nuestras 56 oficinas locales, así que puedes estar seguro de que estarán allí y se encargarán de vigilar cualquier asunto relacionado con la interferencia electoral”.

La ley federal prohíbe que agentes armados o militares interfieran con el proceso electoral, pero grupos de defensa del derecho al voto, derechos civiles y de los inmigrantes temen que el gobierno de Trump busque excusas para tratar de intimidar votantes enviando agentes aunque sea en los alrededores de los centros de votación.

Caucus Hispano y activistas piden fin al ‘Impuesto de ICE’

Spectrum Noticias informó que “algunos congresistas se quedaron en Washington para hacer un llamado para terminar con lo que llaman, ICE tax o impuesto de ICE, un término utilizado para describir el aumento del costo de vida relacionado con las deportaciones del gobierno Trump”.

“Miembros del Caucus Hispano del Congreso y activistas argumentan que la reducción de trabajadores inmigrantes está afectando sectores como la construcción, la agricultura y otros servicios. El informe de la organización America’s Voice, cita investigaciones y datos económicos para asegurar que algunas comunidades con fuertes aumentos en operativos migratorios se han visto afectadas con pérdidas de empleos y los precios que pagan los consumidores”, indica la nota.

Cita de la semana:

“La misma María Elvira Salazar que buscó con desesperación el respaldo de Trump y luego votó a favor de destinar miles de millones de dólares a ICE para amedrentar a los inmigrantes; la misma Salazar que alabó ‘Alligator Alcatraz’, ahora viene a derramar lágrimas de cocodrilo ante su jefe porque su política migratoria se ha convertido en un lastre político en su campaña de reelección”, indicó el demócrata Elliot Rodríguez, quien aspira a arrebatarle el escaño a Salazar, reaccionando al anuncio de la congresista criticando a Trump.

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