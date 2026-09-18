Pentágono libera 71 archivos de ovnis y revela qué estudiaron sobre naves desconocidas

El Pentágono publicó este viernes su sexta entrega de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis, con 71 nuevos registros que abarcan desde 1952 hasta 2025.

El paquete incluye 67 archivos entregados por el Departamento de Defensa y otros cuatro procedentes de agencias de seguridad locales de Colorado. En total son 55 documentos PDF, 15 videos y una grabación de audio. Un dato llama especialmente la atención: 64 de los 71 archivos contienen información censurada.

La documentación no demuestra que los objetos observados sean de origen extraterrestre. Sin embargo, muestra hasta dónde llegó el interés de las agencias de inteligencia estadounidenses por estudiar tecnologías aeroespaciales que, al menos en teoría, podrían modificar las capacidades conocidas.

Qué investigó el programa secreto

Una parte central de la nueva publicación está relacionada con el Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), una iniciativa establecida en 2008 por la Defense Intelligence Agency (DIA) para analizar posibles amenazas aeroespaciales futuras. El programa terminó años después.

Entre los archivos aparecen 37 Defense Intelligence Reference Documents (DIRD) dedicados a asuntos tan llamativos como motores de curvatura, agujeros de gusano, antigravedad, propulsión de masa negativa y camuflaje de invisibilidad.

El propio Pentágono advierte que estos documentos deben entenderse como materiales de referencia y síntesis, no como investigaciones originales ni como una validación actual de las tecnologías estudiadas.

Uno de los informes, fechado en 2010, analiza presuntos casos de lesiones asociadas con sistemas aeroespaciales anómalos. El documento describe a tres personas que, según el reporte, presentaron síntomas después de un supuesto evento de este tipo. Entre los efectos mencionados aparecen calor, enrojecimiento de la piel y pérdida de cabello. El informe también habla de un caso con signos descritos como compatibles con enfermedad por radiación.

El documento no establece que una nave desconocida haya causado esas lesiones. De hecho, analiza posibles exposiciones a campos electromagnéticos y otras fuentes de energía, por lo que sus conclusiones deben entenderse dentro del contexto técnico del estudio.

Videos y un misterio de 1952

La nueva entrega también contiene videos militares de UAP registrados durante operaciones en Medio Oriente. Uno de los reportes describe objetos de entre 1 y 2 metros que se desplazaban a distintas velocidades. Otro habla de seis objetos esféricos que parecían ágiles y cambiaban de dirección con frecuencia. Los incidentes permanecen sin una explicación definitiva en los documentos divulgados.

También aparecen cuatro videos registrados por agentes de seguridad de Colorado en octubre de 2023. En uno de los informes, un agente describió el fenómeno como silencioso y con luces rojas, azules y verdes intermitentes.

Entre los archivos históricos destaca una grabación de 1952 del oficial de la Fuerza Aérea Edward Ruppelt, relacionada con las primeras investigaciones que posteriormente dieron paso al Proyecto Libro Azul.

Do people not know this video has been around for decades, as released by the U.S. government?



Here is the previous NARA release that was digitized, and the "new" "4K" (according to FoxNews) version. I took the highest resolution available from DVIDS to compare.



Why is there? pic.twitter.com/VpliQq5PlQ — John Greenewald, Jr. (@theblackvault) September 18, 2026

Ruppelt explicó entonces que la Fuerza Aérea había revisado alrededor de 800 reportes y que cerca del 20% seguía sin explicación. “Alrededor del 20% son informes muy buenos, ofrecidos por personas muy fiables y… simplemente no se pueden sacar conclusiones”, señaló en la grabación.

Los nuevos archivos forman parte del sistema oficial estadounidense PURSUE, creado para poner a disposición del público documentación relacionada con los UAP. La plataforma ya había publicado cinco entregas desde mayo y permite consultar los registros liberados por fecha, agencia y tipo de archivo.

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