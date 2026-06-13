Pentágono divulga nuevos archivos ovnis con videos de esferas y audios de testigos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un tercer lote de archivos sobre ovnis o FANI (fenómenos aéreos no identificados), con 53 documentos, 10 imágenes, seis videos y tres grabaciones de audio procedentes de la CIA, el FBI, la NASA y otras agencias. El material incluye videos de orbes luminosos, recreaciones digitales de testimonios y documentos históricos sobre cómo el gobierno abordó el fenómeno desde los años cincuenta.

La publicación forma parte de una nueva fase de desclasificación impulsada por la administración Trump. El Pentágono subió los archivos a su portal oficial sobre FANI y destacó que cuatro de los videos provienen de testigos civiles recopilados por el FBI, un cambio respecto a entregas anteriores dominadas por imágenes militares.

Videos de esferas y relatos de agentes federales

Uno de los clips, titulado “Avistamiento de un orbe en el noreste”, muestra dos luces moviéndose en aparente coordinación. Según la descripción oficial, los testigos reportaron un desplazamiento “silencioso y suave”, como si los objetos volaran en formación o estuvieran conectados.

Otro video, “Orbes sobre el estanque”, documenta un avistamiento de octubre de 2024 en el que una fuente luminosa permaneció casi inmóvil durante unos 45 minutos antes de desaparecer. El Pentágono indicó que el objeto cambiaba de brillo y forma y que, por momentos, parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños.

Los archivos también incorporan testimonios de cinco agentes federales que observaron luces anómalas en el oeste de EE.UU. en 2023. Uno recordó que un compañero le preguntó: “¿Estás viendo esto?” mientras una esfera brillante iluminaba el cielo.

Documentos históricos y casos sin resolver

Entre los documentos más llamativos figura el “Panel Asesor Científico sobre Objetos Voladores No Identificados” convocado por la CIA en 1952–1953. El grupo concluyó que los platillos voladores no representaban una amenaza física inmediata, pero recomendó una política oficial de “desacreditar” el tema para reducir el impacto social del fenómeno.

Otro expediente describe un avistamiento sobre el Aeropuerto Internacional de Harare, Zimbabue, en 2008, que llegó a la Sala de Situaciones de la Casa Blanca. Y un caso de 2022 cerca de Colorado Springs fue evaluado con la hipótesis de una posible retrodispersión de luz solar sobre nubes bajas, aunque el Pentágono señala que sigue sin resolución definitiva.

Los especialistas suelen recordar que “FANI” significa objeto o fenómeno no identificado, no nave extraterrestre confirmada. La publicación aporta datos, testimonios y material visual, pero no constituye una prueba oficial de origen no humano. Más bien funciona como un mosaico de observaciones que el gobierno considera relevantes para análisis de seguridad, inteligencia y control del espacio aéreo.

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