¿Recuerdas a Gala Montes en estas telenovelas? Así comenzó su carrera en la TV

Gala Montes se ha mantenido en el ojo público durante los últimos años, especialmente tras su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Su paso por el reality la acercó aún más a la audiencia y convirtió varios momentos de su estancia en tema de conversación.

Sus declaraciones y algunas polémicas posteriores han mantenido el interés en torno a la actriz, cuya presencia en plataformas digitales continúa vigente. Sin embargo, su historia frente a las cámaras comenzó mucho antes de su incursión en los realities.

Montes inició su carrera siendo muy joven y participó en diversas telenovelas, donde interpretó personajes que le permitieron adquirir experiencia y reconocimiento entre los televidentes.

De Diseñando tu Amor a El Señor de los Cielos, te compartimos un recuento de las producciones que forman parte de su camino en la actuación.

La niñera (2007) – Elena “Elenita” Fábregas

“La niñera” fue una telenovela juvenil que seguía las aventuras de una joven (interpretada por Fran Fine) dedicada al cuidado de unos niños, mientras enfrentaba situaciones familiares, escolares y sentimentales. En esta producción, Gala Montes interpretó a Elena “Elenita” Fábregas, uno de los personajes infantiles de la historia, con el que comenzó a ganar experiencia frente a las cámaras desde una edad temprana.

Deseo prohibido (2008) – Aurora Santos

Fue en el año 2008 cuando Gala Montes se incorporó al elenco de “Deseo prohibido”, una telenovela que exploró los conflictos familiares, secretos y relaciones sentimentales de sus protagonistas (Ana La Salvia, Juan Soler y Karyme Lozano). En esta ocasión, la pequeña dio vida a “Aurora Santos”, un personaje infantil que formaba parte del entorno familiar de la historia y que marcó otra de sus primeras apariciones en televisión.

Amar de nuevo (2011) – Rebeca

En Amar de nuevo (2011), la historia gira alrededor de una mujer que, después de atravesar una pérdida amorosa, encuentra una nueva oportunidad para reconstruir su vida y volver a enamorarse, mientras enfrenta conflictos familiares y emocionales. Debido a su corta edad, Gala Montes interpretó a “Rebeca”, un personaje infantil que formaba parte del entorno de los protagonistas y que tuvo presencia dentro de las situaciones familiares que se desarrollaban a lo largo de la trama.

La otra cara del alma (2012) – Alma Hernández Quijano, de niña

Para el año 2012, la joven ya contaba con un par de proyectos en su portafolio, por lo que se sumó a la historia “La otra cara del alma”, donde interpretó a la protagonista “Alma Hernández Quijano” en su versión infantil. En sus escenas, retrató los primeros años del personaje cuya vida quedaría marcada por las circunstancias que rodeaban a su familia.

Secretos de familia (2013) – Julieta Miranda

“Julieta Miranda” es el nombre del personaje infantil que Gala Montes interpretó y que formaba parte del núcleo familiar de la historia. “En Secretos de familia (2013), los conflictos surgen cuando los secretos y las tensiones acumuladas dentro de una familia comienzan a salir a la luz, poniendo a prueba sus relaciones y afectos”, destaca la sinopsis del melodrama.

En otra piel (2014) – Emiliana Larrea

Una historia de amor, secretos, venganza y búsqueda de justicia que sigue a dos mujeres cuyas vidas quedan conectadas por un hecho sobrenatural. “En otra piel”, del año 2014 muestra a Gala como “Emiliana Larrea”, una joven que forma parte de la historia familiar de las protagonistas.

El Señor de los Cielos (2015-2016) – Luz Marina “Luzma” Casillas

Una de las historias más recordadas dentro de la trayectoria de Gala Montes. En “El Señor de los Cielos” se conoce la historia de ascenso y los conflictos del poderoso narcotraficante “Aurelio Casillas”, interpretado por Rafael Amaya.

La exparticipante de “La Casa de los Famosos México” dio vida a “Luz Marina ‘Luzma’ Casillas”, hija de “Aurelio”, una joven que crece en medio de la violencia, los negocios criminales y las constantes amenazas que enfrenta su familia.

Hasta que te conocí (2016) – Rosenda

Montes también formó parte de la serie biográfica inspirada en la vida de Juan Gabriel, aquella donde se retrató su infancia, los obstáculos que enfrentó y el camino que recorrió hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la música mexicana.

Gala interpretó a “Rosenda”, personaje que forma parte de la etapa infantil de la historia y que aparece dentro de las experiencias y relaciones que marcaron los primeros años del cantante.

Mi familia perfecta (2018) – Marisol Guerrero

“Mi familia perfecta”, lanzada en 2018, fue una telenovela que contó la historia de una madre soltera y sus cinco hijos, quienes buscan salir adelante mientras enfrentan dificultades económicas, conflictos personales y los retos de mantener unida a su familia.

“Marisol Guerrero” fue el personaje con el que Montes hizo crecer su portafolio actoral. Se trató de una de las hijas de la familia, una joven que atraviesa sus propios desafíos mientras intenta encontrar su lugar y cumplir sus sueños sin dejar de lado a sus seres queridos.

La mexicana y el güero (2020-2021) – Katya Ibarrola

Protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler, “La mexicana y el güero” narró la historia de amor entre una mujer mexicana y hombre estadounidense, dando pie a una serie de enredos, romances y conflictos familiares.

En ese entonces, Gala Montes interpretó a “Katya Ibarrola”, una joven integrante de una familia marcada por secretos y problemas personales, cuya vida se ve involucrada en las situaciones que desencadena la llegada del protagonista a México.

Diseñando tu amor (2021) – Valentina Fuentes

En “Diseñando tu amor”, la mexicana asumió por primera vez el papel protagónico en una telenovela, dando vida a “Valentina Fuentes”, una joven apasionada por el diseño que busca abrirse camino en el mundo de la moda mientras enfrenta conflictos familiares, rivalidades y situaciones amorosas que pondrán a prueba sus sueños.

La producción representó un momento importante en la carrera de la actriz, al convertirse en su primer gran papel principal en televisión. Compartió escena con Juan Diego Covarrubias.

Acapulco (2022-2025) – Aída

Esta serie ambientada en la década de 1980, cuenta la historia de un joven mexicano que consigue trabajo en un lujoso resort de Acapulco y comienza a enfrentarse a los retos de la vida laboral, el amor y las diferencias sociales mientras busca alcanzar sus sueños.

Gala Montes interpretó a “Aída”, un personaje que forma parte del entorno del resort y que aparece durante la segunda temporada de la producción.

Estos proyectos forman parte de la trayectoria que la histrionisa construyó en televisión antes de su participación en “La Casa de los Famosos México”, donde su exposición ante el público aumentó considerablemente.

Tras su salida del reality, la actriz ha continuado trabajando en distintos proyectos de televisión, cine y música, ampliando una carrera que comenzó desde su infancia y que ha seguido evolucionando frente a las cámaras.

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