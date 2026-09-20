El “Atleti” vence al Real Madrid en el derbi con el hijo de Diego Simeone como pieza clave

El Atlético de Madrid se quedó con el derbi ante el Real Madrid después de un partido que cambió por completo en el segundo tiempo. Un penalti provocado por Giuliano Simeone, la expulsión de Dean Huijsen y una asistencia del argentino para Jonathan David permitieron al conjunto rojiblanco pasar del 0-0 al 2-0 en apenas unos minutos.

El Real Madrid consiguió descontar en el tramo final, pero el equipo dirigido por Diego Simeone resistió para quedarse con el triunfo por 2-1.

Giuliano Simeone provoca el penalti que cambia el partido

El primer tiempo había dejado poco para destacar en términos ofensivos. Atlético y Real Madrid protagonizaron un duelo marcado por la fricción, las interrupciones y las protestas, con dificultades para encontrar espacios cerca de las áreas.

La situación cambió después del descanso. Diego Simeone recurrió a Koke para darle mayor claridad al mediocampo y el Atlético salió con otra intensidad. Álex Baena tuvo una primera aproximación con un disparo y, poco después, llegó la jugada que modificó por completo el derbi.

David Hancko encontró con un pase largo a Giuliano Simeone, quien atacó el espacio a la espalda de Huijsen. El defensor madridista lo sujetó cuando el argentino ingresaba al área y el árbitro Miguel Ángel Ortiz señaló penalti.

Inicialmente, Huijsen recibió una tarjeta amarilla, pero la intervención del VAR llevó al árbitro a revisar la acción. Tras la revisión, la sanción cambió a tarjeta roja.

Grimaldo se encargó de ejecutar el penalti y puso el 1-0 en el marcador.

¡Grimaldo de penal pone el 1-0 para el Atlético! ? pic.twitter.com/oM7ChvrGek — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 20, 2026

Jonathan David aprovecha otra aparición de Giuliano

El Real Madrid tenía la oportunidad de reaccionar, pero el Atlético volvió a golpear apenas unos minutos después.

Kang in participó en el origen de la jugada con un recorte y un pase profundo hacia Giuliano Simeone, que apareció nuevamente por la banda derecha.

El argentino llegó hasta la zona ofensiva y puso un centro al área que encontró a Jonathan David. El delantero atacó el espacio entre los defensores y remató para establecer el 2-0 en el minuto 59.

¡2-0 para el Atlético! ?



Jonathan David concretó una gran jugada colectiva que amplía la ventaja sobre el Real Madrid. ? pic.twitter.com/3bi96OvFK9 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 20, 2026

La conexión entre Giuliano y Jonathan David terminó siendo determinante para que el Atlético ampliara su ventaja.

El argentino, además, volvió a exhibir una de las características que más definen su juego: velocidad, intensidad y capacidad para competir cada balón.

Un primer tiempo sin ocasiones claras

Antes de la explosión ofensiva del Atlético, el derbi había sido prácticamente un ejercicio de interrupciones.

Atlético de Madrid y Real Madrid llegaron al descanso sin generar una ocasión clara de gol. El conjunto blanco tuvo un disparo de Arda Güler que terminó en las manos de Jan Oblak, mientras que un centro de Kang in obligó a Thibaut Courtois a intervenir ante la posibilidad de un remate de Jonathan David.

Eso fue prácticamente todo en 45 minutos. Vinícius y Kylian Mbappé tuvieron poca participación en el ataque del Real Madrid, mientras que Jude Bellingham tampoco consiguió imponer su presencia en un partido cargado de choques y disputas.

Del lado del Atlético, Jonathan David y Giuliano Simeone también tuvieron dificultades para encontrar espacios antes del descanso.

El encuentro se jugó más cerca de la fricción que del área rival: pases imprecisos, faltas, reclamos y jugadores en el césped marcaron el desarrollo de una primera mitad sin goles.

El Real Madrid reacciona demasiado tarde

Tras recibir el segundo gol, Jose Mourinho movió el banco y retiró a Vinícius y Arda Güler para dar entrada a Diomande y Rüdiger.

El Atlético, ya con ventaja numérica y en el marcador, encontró más espacios y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. La entrada de Julián Álvarez también aportó mayor presencia ofensiva al equipo local.

El argentino, que había comenzado el partido como suplente y había recibido algunos abucheos cuando su nombre fue anunciado por megafonía, terminó siendo aplaudido por su actuación.

El Real Madrid, sin embargo, encontró una última oportunidad para meterse en el partido.

En el minuto 90, Antonio Rüdiger apareció dentro del área y marcó de cabeza el 2-1. El tanto abrió un tramo final de incertidumbre para el Atlético, que tuvo que resistir los últimos ataques del conjunto visitante.

¡Descuenta el Real Madrid! ?



Rudiger de cabeza para el 1-2. ? pic.twitter.com/6rW6tzGK65 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 20, 2026

Pero la reacción llegó demasiado tarde. El Atlético de Madrid mantuvo la ventaja y Giuliano Simeone terminó como una de las figuras decisivas de un derbi que parecía atrapado en el empate hasta que una carrera del argentino cambió completamente su desarrollo.

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