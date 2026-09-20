Pol Llorente le da la espalda a Rafa Márquez y abandona el cuerpo técnico de la selección mexicana

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó la salida de Pol Llorente, quien dejó de formar parte de la estructura de la selección de México después de dos años como preparador físico.

A través de un comunicado, la FMF informó que el preparador físico español concluyó su vínculo con la institución y agradeció su trabajo durante los dos años que permaneció en el proyecto.

“La Federación Mexicana de Fútbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la selección nacional de México. Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024″, escribió la entidad.

Comunicado de la Selección Nacional de México ?. pic.twitter.com/tuxcE5ORGb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 20, 2026

Llorente se incorporó a la selección de México en agosto de 2024 y desde entonces formó parte del equipo encargado de la preparación física de los futbolistas convocados.

Rafael Márquez pierde a un integrante de su nueva estructura

La salida de Llorente representa un movimiento dentro del nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez, quien fue presentado esta semana como entrenador de la selección.

El preparador físico español estaba contemplado para integrarse a la comisión técnica de Márquez, por lo que su salida modifica la composición del grupo de trabajo que acompañará al nuevo seleccionador.

Con el cambio confirmado, la estructura del cuerpo técnico de Márquez tendrá que ajustarse de cara al inicio de su proceso al frente de la selección de México.

Calidad, compromiso y muchas ganas de seguir hacia adelante. ?



Este es el Cuerpo Técnico encargado de dar continuidad y construir el camino al 2030 con la Selección Nacional de México. ?



¡Este es nuestro equipo! ?? pic.twitter.com/rpzrP5NqAd — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

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