‘Atleti’ responde a las quejas arbitrales de Mourinho tras la derrota del Real Madrid en el derbi

El Atlético de Madrid respondió este lunes a las críticas de José Mourinho por el arbitraje del derbi ante el Real Madrid. El club rojiblanco utilizó sus redes sociales para cuestionar los reclamos del técnico portugués sobre las acciones protagonizadas por Cristian “Cuti” Romero y Kang-in Lee.

La respuesta llegó un día después de la victoria del Atlético por 2-1 sobre el Real Madrid, partido en el que Mourinho mostró durante su conferencia de prensa dos fotografías impresas para argumentar que ambos futbolistas rojiblancos debieron ser expulsados.

El Atlético retomó precisamente esa escena en una de sus publicaciones. En un video se observa una impresora de la que sale una hoja con la imagen de Mourinho durante la rueda de prensa y, debajo, aparece el mensaje en rojo y blanco: “Stop acoso arbitral ya”.

Las publicaciones del Atlético contra el Real Madrid

El club madrileño publicó tres mensajes relacionados con las declaraciones de Mourinho y las polémicas arbitrales del derbi.

En el tercero, el Atlético elevó el tono de su respuesta con otro mensaje dirigido al Real Madrid: “Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de un triángulo con tres engranes y la leyenda “maquinaria en modo on”.

Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto.#StopAcosoArbitralYA pic.twitter.com/WfuQBjAhJZ — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2026

De esta manera, el Atlético respondió directamente a la estrategia utilizada por Mourinho durante su comparecencia ante los medios después del partido.

¿Qué dijo Mourinho sobre las jugadas de Cuti Romero y Kang-in Lee?

Después de la derrota del Real Madrid, Mourinho mostró dos imágenes correspondientes a las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y de Kang-in Lee sobre Federico Valverde, ambas ocurridas durante el primer tiempo.

El entrenador portugués señaló: “Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí (mostró dos imágenes de las entradas de Cuti Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde, ambas en el primer tiempo). Son dos tarjetas rojas claras”.

Mourinho también explicó cómo, desde su perspectiva, las expulsiones habrían cambiado el desarrollo del encuentro:

“Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos”, aseguró el entrenador luso.

El intercambio entre ambos clubes mantiene así la polémica arbitral del derbi de Madrid como uno de los principales focos después del triunfo del Atlético, aunque la respuesta rojiblanca se centró específicamente en las declaraciones y las imágenes que Mourinho llevó a su conferencia de prensa.

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