El Niño lleva a Newsom a declarar emergencia en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó este lunes el estado de emergencia para preparar al estado para afrontar posibles tormentas invernales y otros impactos como consecuencia del fenómeno de El Niño.

La declaración del estado de emergencia permite agilizar los recursos de California para prepararse ante el fenómeno climatológico, que puede convertirse en el más fuerte jamás registrado.

I'm declaring a state of emergency to mobilize state resources for a potentially historic El Niño winter in California.



With higher risks of heavy rain, flooding, and mudslides over the next several months, we're launching a whole-of-government effort to protect Californians. pic.twitter.com/nOcdVn8dwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 21, 2026

La medida ordena a las agencias estatales proteger a las comunidades vulnerables, así como preparar carreteras e infraestructura crítica, organizar suministros de emergencia y ayudar a socios locales a reducir los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra, así como los riesgos costeros.

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“California es más fuerte cuando nos cuidamos unos a otros. De eso se trata esta iniciativa: de brindar a las comunidades el apoyo que necesitan, proporcionar a los socorristas las herramientas para que hagan su trabajo y dar a las familias la seguridad de que su estado está preparado”, declaró Newsom.

“Nos estamos preparando con antelación para este fenómeno de El Niño porque todos los californianos merecen estar seguros en sus hogares, conectados con su comunidad y protegidos cuando lleguen las inclemencias del clima”, agregó el gobernador, en un comunicado.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por temperaturas oceánicas superiores al promedio en el Pacífico oriental tropical, lo que puede alterar los patrones climáticos y provocar inviernos más húmedos e intensos en California.

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La declaración de emergencia emitida por el gobernador moviliza los recursos estatales y agiliza las adquisiciones para prepararse ante los posibles impactos de El Niño.

Se tiene previsto que las agencias que lideren los esfuerzos estatales para reducir el riesgo ante inundaciones almacenen suministros para combatir inundaciones, como sacos de arena y bombas, así como posicionen con antelación otros equipos esenciales.

Caltrans desplegará equipos de control de tráfico, cierre de carreteras y remoción de nieve a lo largo de las autopistas de mayor riesgo.

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La declaración de emergencia prepara a la Guardia Nacional de California para apoyar las misiones de respuesta a inundaciones, búsqueda y rescate, ingeniería y logística cuando sea necesario.

Las agencias estatales de medio ambiente y recursos naturales apoyarán los esfuerzos locales para prepararse ante inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de escombros, agilizando los permisos e identificando maneras para reducir la burocracia.

“No estamos esperando a que las tormentas de esta temporada lleguen a nuestras puertas“, expresó la directora de la Oficina de Servicios de Emergencias del Gobernador de California (Cal OES), Caroline Thomas Jacobs.

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“Cal OES lidera los esfuerzos estatales de California reuniendo a socios estatales y locales, realizando una planificación anticipada e identificando las necesidades potenciales antes de que se produzcan los impactos”, añadió.

Thomas Jacobs dijo que, al planificar con anticipación, trabajan para garantizar que las comunidades y los socorristas cuenten con el personal, el equipo y el apoyo necesarios para prepararse para el clima severo.

Los funcionarios de California prevén que este otoño e invierno pueden ser peligrosos y que los residentes deben tomarlo en cuenta con seriedad.

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Meteorólogos federales mencionaron que el fenómeno de El Niño se está intensificando, con una probabilidad superior al 90% de que se produzca un evento muy fuerte este otoño e invierno, y del 75% de que alcance una intensidad histórica.

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