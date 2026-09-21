Hombre de Nueva York llamó al 911 mientras su hijo presuntamente lo apuñalaba hasta matarlo

Un hombre de Nueva York llamó al 911 para pedir ayuda mientras, según las autoridades, su propio hijo lo atacaba con un cuchillo dentro de su apartamento.

Edward Brown, de 69 años, fue encontrado cubierto de sangre y sin vida en su vivienda de Mastic, en Long Island, el 7 de septiembre.

Los investigadores acusan a su hijo, Sage Arias-Brown, de 33 años, de haberlo apuñalado aproximadamente 40 veces en el torso, el pecho y el cuello.

De acuerdo con las autoridades, Sage ingresó al apartamento de su padre alrededor de las 12:30 a.m.

Un vecino habría escuchado un fuerte ruido proveniente de la vivienda y posteriormente oyó los gritos de Edward.

En medio del ataque, el hombre llamó a los servicios de emergencia.

“Me están asesinando”, gritó Edward durante la llamada, según los investigadores. También preguntó desesperadamente: “¿Qué me estás haciendo, Sage?”.

La llamada terminó mientras el hombre pedía ayuda.

El hijo habría salido del apartamento después de la llamada

Según las autoridades, un vecino vio a Sage salir del apartamento de Edward varios minutos después de que se realizara la llamada al 911.

Los agentes localizaron al sospechoso aproximadamente media milla —unos 800 metros— del lugar del ataque y lo arrestaron.

Edward fue encontrado inconsciente dentro del apartamento. Los servicios de emergencia determinaron que había muerto en el lugar.

Las autoridades no han divulgado un posible motivo del ataque.

El acusado enfrenta un cargo de asesinato

Sage Arias-Brown fue procesado el jueves por un cargo de asesinato en segundo grado.

El fiscal de distrito Tierney calificó el caso como una investigación por la muerte violenta de un hombre de 69 años que, según la acusación, pidió ayuda a la policía mientras era atacado.

“Este acusado es señalado de quitar brutalmente la vida de su padre de 69 años mientras la víctima llamaba desesperadamente a la policía para pedir ayuda”, declaró el fiscal.

Las autoridades señalaron que la acusación constituye un paso dentro del proceso judicial.

Sage está previsto que regrese ante el tribunal el 21 de octubre. Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de 25 años a cadena perpetua, según las autoridades.

El padre había escrito sobre lo inesperada que puede ser la vida

Poco antes de su muerte, Edward había publicado en Facebook un mensaje en el que reflexionaba sobre lo impredecible que puede ser la vida.

“Es en un abrir y cerrar de ojos que la vida puede cambiar”, escribió, antes de mencionar distintas enfermedades y situaciones médicas que pueden alterar la vida de una persona.

“Solo Dios conoce nuestra etiqueta de identificación. La vida es demasiado corta”, agregó.

Edward también había pedido a otras personas que se cuidaran mutuamente y compartieran su mensaje.

Después de su muerte, amigos y familiares utilizaron su cuenta de Facebook para recordarlo.

Uno de ellos escribió que lo recordaba como una persona feliz, positiva y llena de energía.

Otra persona afirmó que Edward había sido su mentor y su mejor amigo durante casi cuatro décadas.

“Era el alma más amable y gentil que uno pudiera conocer”, escribió otro de sus allegados, quien lo describió como una persona brillante, amorosa y generosa.

Mientras el proceso contra su hijo continúa, los mensajes publicados en su memoria reflejan el impacto que su muerte tuvo entre quienes lo conocían.

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