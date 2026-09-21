“Tuve que dispararle”: joven de Ohio mata su hermano por presuntamente atacar a su madre

Un joven de 18 años de Ohio fue detenido y acusado de asesinato después de que presuntamente disparó contra su hermano de 22 años durante un altercado ocurrido dentro de la vivienda familiar.

Ameen Farraj enfrenta un cargo por la muerte de Abdulla Farraj, quien recibió disparos el miércoles en una casa ubicada en la cuadra 5100 de Lucydale Avenue, informaron las autoridades.

La policía y los bomberos acudieron al domicilio alrededor de las 2:41 p.m., después de recibir una llamada al 911 que reportaba que un hombre había sido baleado tras un altercado dentro de la residencia.

Los equipos de emergencia trasladaron a Abdulla Farraj al Cleveland Clinic Fairview Hospital, donde fue declarado muerto.

Dos llamadas al 911 permitieron conocer más detalles sobre lo ocurrido, aunque las circunstancias del tiroteo continúan siendo parte de la investigación.

En una de las llamadas, Ameen Farraj le dijo al operador: “Tuve que dispararle. Tuve que dispararle”, según reportó WKYC, afiliada de NBC en Cleveland.

Cuando el operador le preguntó si había disparado contra su hermano, respondió que sí y agregó: “Estaba golpeando a mi mamá”.

El joven aseguró que su hermano todavía respiraba y que estaba tendido boca abajo y gimiendo. El operador le indicó que lo volteara y aplicara presión sobre la herida hasta que llegaran los equipos de emergencia.

En otra llamada, una hermana de los jóvenes explicó al operador: “Mi hermano golpeó a mi mamá y recibió un disparo”.

La mujer también afirmó que Ameen estaba “protegiéndome a mí, a mi madre y a mi primo”.

La defensa sostiene que actuó para proteger a su familia

Alrededor de cinco personas más se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió el tiroteo, pero Abdulla fue la única persona baleada, informó WEWS, afiliada de ABC en Cleveland.

De acuerdo con ese reporte, el hombre sufrió una herida de bala en el abdomen y otra en el pecho.

Ameen Farraj compareció el jueves ante el Tribunal Municipal de Rocky River para su lectura de cargos. Su abogado defensor, Issa Elkhatib, destacó que el joven no tenía antecedentes penales y sostuvo que no representa un peligro para la comunidad.

“Este es estrictamente un caso de defensa propia y defensa de otros”, dijo Elkhatib durante la audiencia, según WEWS.

El abogado argumentó que su cliente intervino para proteger a integrantes de su familia.

“De no haber actuado rápida, decidida e inteligentemente, podríamos estar hablando del asesinato de varias personas”, afirmó, de acuerdo con el medio.

La defensa también sostiene que Abdulla Farraj tenía antecedentes de comportamiento violento y verbalmente abusivo hacia integrantes de la familia y que había atacado a su madre antes de que Ameen interviniera.

Según Elkhatib, la madre del joven acababa de salir de la unidad de cuidados intensivos después de sufrir un posible sangrado cerebral y además enfrentaba un tratamiento contra el cáncer.

En una declaración publicada en Facebook, el abogado insistió en que el tiroteo ocurrió en un intento por proteger a la familia y afirmó que “esto NO fue un acto de asesinato”.

El hermano fallecido tenía arrestos previos

Abdulla Farraj había sido arrestado varias veces por acusaciones relacionadas con violencia doméstica desde 2023, de acuerdo con información citada por Cleveland.com.

También tenía casos pendientes relacionados con acusaciones de robo, obstrucción de asuntos oficiales y daños criminales.

Las autoridades no han señalado que las personas que se encontraban dentro de la vivienda, además de los dos hermanos, hayan resultado heridas durante el incidente.

Ameen Farraj permanece detenido en la cárcel de North Olmsted con una fianza fijada en un millón de dólares.

En caso de quedar en libertad bajo fianza, deberá utilizar un dispositivo de monitoreo GPS.

Por el momento, no se informó cuándo está prevista su próxima comparecencia ante el tribunal.

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