Lionel Richie fue hospitalizado por tercera vez este año

Preocupación en el mundo de la música tras confirmarse que el cantante Lionel Richie fue ingresado en un centro médico por tercera vez en lo que va del año. En esta ocasión, el intérprete de 77 años fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular (AFib), según confirmó su representante en declaraciones a la revista People.

De acuerdo con el portavoz del artista, la intervención consistió en una ablación, un tratamiento mínimamente invasivo diseñado para corregir los impulsos eléctricos anormales del corazón y restaurar un ritmo cardíaco regular. La fuente tranquilizó a los seguidores al asegurar que “el médico dijo que todo salió perfectamente”.

A pesar de los resultados favorables, Richie deberá tomar un periodo de descanso obligatorio. Esta decisión afecta de manera directa a su gira “Sing a Song All Night Long”, la cual realiza junto a la agrupación Earth, Wind & Fire. La organización confirmó la cancelación de sus próximas tres presentaciones: el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.

El reciente percance de salud se suma a un historial médico recurrente en los últimos meses. A finales de agosto, el artista fue internado durante tres días —algunos de ellos en la unidad de cuidados intensivos— para someterse a chequeos cardíacos luego de un show en St. Louis, Missouri, donde tuvo que terminar su actuación apoyado en una silla.

Semanas antes, en junio, debió interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, tras sufrir mareos sobre el escenario, viéndose obligado a posponer dos fechas para recuperarse.

A pesar de estas complicaciones recurrentes, las señales previas a esta última intervención eran alentadoras. A penas unos días antes, el 19 de septiembre, Richie reapareció públicamente junto a su pareja, Lisa Parigi, en una cena en Beverly Hills, donde se le vio sonriente y con un gesto optimista ante la prensa.

“Lionel está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y volverá al escenario pronto”, reiteró su vocero. El equipo del músico confía en que este procedimiento sea la solución definitiva para sus dolencias cardíacas y le permita retomar su agenda artística en el corto plazo.

Seguir leyendo:

· Lionel Richie rompe el silencio tras su hospitalización

· Lionel Richie es hospitalizado de urgencia tras marearse en pleno concierto en Minnesota

· Lionel Richie: cuál es el estado de salud del cantante tras ser ingresado a UCI