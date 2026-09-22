Más del 50% de los estadounidenses planea ahorrar en Halloween comprando en tiendas de segunda mano

A tan solo semanas de celebrar uno de los días festivos más esperados del año por los consumidores estadounidenses, como lo es Halloween, más del 50% planea ahorrar dinero comprando sus disfraces en tiendas de segunda mano ante la elevada inflación que este año ha pesado sobre el bolsillo del promedio de los hogares.

De acuerdo con una investigación desarrollada por Goodwill, los consumidores estadounidenses este año apelarán a la creatividad, sostenibilidad y ahorro durante las fiestas de Halloween, y es que con una inflación por encima del 3%, muchos han cambiado sus hábitos de consumo; aunque no dejarán de celebrar los días festivos más importantes, ahora se inclinan por reducir sus gastos discrecionales y ajustarlos a un presupuesto mucho más reducido.

Goodwill llevó a cabo recientemente una encuesta y en su análisis determinó que este año, el 71% buscará disfraces que puedan reutilizarse, mientras que el 85% incorporará elementos de segunda mano o hechos en casa.

Al respecto, Daniela Davis, directora de marketing de Goodwill del sur de California, comentó que “Halloween es una de las mejores épocas del año para dar rienda suelta a la creatividad. Ya sea que estés creando un disfraz desde cero, decorando tu hogar o buscando un toque final único”, dijo.

¿Cuánto gastarán los consumidores en Halloween este año?

De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), durante las fiestas de Halloween del año pasado, los estadounidenses gastaron entre disfraces, decoración, dulces y tarjetas de regalo en promedio $13,100 millones de dólares, lo que representó un aumento del 12% en comparación con los $11,600 millones de dólares en 2024.

Para este año, la NFR calcula un gasto de hasta $13,500 millones de dólares, lo que supondría un aumento de tan solo 3.1% en comparación con el 2025, teniendo en cuenta que más del 40% de los consumidores planea realizar sus compras anticipadas buscando descuentos y promociones para ahorrar unos cuantos centavos.

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