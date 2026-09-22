OnePlus 16 ya es oficial en diseño y colores, con una edición especial que brilla en la oscuridad

OnePlus ya dejó de jugar al misterio con uno de sus próximos móviles de gama alta. El OnePlus 16 ha confirmado oficialmente su diseño, sus tres colores y una configuración que llegará hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en China, donde ya se puede reservar desde el sitio de la compañía.

El OnePlus 16 apuesta por un diseño conocido, pero con un giro visual

El diseño del OnePlus 16 no representa un salto radical frente a su antecesor, aunque sí trae varios detalles que buscan hacerlo reconocible a primera vista. La compañía mantiene una fórmula que ya le ha funcionado en la gama premium con laterales planos, esquinas bastante redondeadas y un módulo de cámaras trasero cuadrado ubicado en la esquina superior izquierda.

Ese módulo reúne tres sensores fotográficos y el flash LED. Su posición no sorprende demasiado, especialmente para quienes han seguido de cerca la evolución reciente de OnePlus, pero la marca parece haber preferido consolidar una identidad visual en lugar de reinventar el teléfono con cada generación. Es una decisión lógica para un equipo que apunta a competir en el segmento más alto del mercado, donde el diseño ya forma parte de la personalidad del producto.

También se mantiene la disposición de botones que vimos en modelos anteriores. Los controles de volumen y encendido permanecen en el lateral, mientras que el dispositivo contará con la tecla Plus, un botón configurable que encaja con la estrategia de OnePlus de ofrecer accesos rápidos a herramientas de inteligencia artificial y funciones personalizadas.

La gran diferencia estará en la parte trasera. OnePlus ha preparado un acabado especial con iluminación integrada, una solución que puede convertir al OnePlus 16 en un equipo mucho más llamativo cuando se use en ambientes oscuros. No es solo una cuestión estética. En un mercado repleto de móviles muy parecidos por delante, cualquier detalle que le aporte personalidad a la cubierta trasera puede marcar la diferencia en fotos, videos y contenido para redes sociales.

Estos son los colores confirmados para el OnePlus 16

OnePlus ha confirmado que el OnePlus 16 estará disponible en tres acabados. Los nombres comerciales siguen el estilo creativo que suele utilizar la marca, aunque cada uno apunta a un perfil de usuario muy distinto.

Tomorrow’s Starlight será la versión más especial. Presenta una base clara con un efecto que la compañía describe como una textura de cristal de seda, pensada para reducir la presencia de huellas. Además, incorpora el llamado efecto de luz interestelar en la parte trasera, con iluminación que revela marcas, letras y coordenadas cuando el teléfono se encuentra en condiciones de poca luz.

será la versión más especial. Presenta una base clara con un efecto que la compañía describe como una textura de cristal de seda, pensada para reducir la presencia de huellas. Además, incorpora el llamado efecto de luz interestelar en la parte trasera, con iluminación que revela marcas, letras y coordenadas cuando el teléfono se encuentra en condiciones de poca luz. Dark Forest será la alternativa sobria. El acabado se mueve entre el negro y el gris oscuro, con una apariencia más limpia y discreta. Es el color pensado para quienes prefieren que un móvil de gama alta se vea elegante sin llamar demasiado la atención.

será la alternativa sobria. El acabado se mueve entre el negro y el gris oscuro, con una apariencia más limpia y discreta. Es el color pensado para quienes prefieren que un móvil de gama alta se vea elegante sin llamar demasiado la atención. Mars Masterpiece será la propuesta más atrevida. OnePlus lo ha mostrado en una tonalidad naranja clara o salmón, con un patrón degradado en la trasera. Es un color poco habitual dentro de los flagship tradicionales y puede convertirse en el favorito de quienes quieren escapar de la fórmula habitual de negro, plata y blanco.

Hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en China

La compañía también ha confirmado las configuraciones de memoria con las que el OnePlus 16 estará disponible inicialmente en China. Habrá cuatro opciones, todas con especificaciones bastante generosas para un teléfono de gama alta.

OnePlus ha confirmado cuatro versiones de memoria para el OnePlus 16 en China:

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno

12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno

16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno

16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno

La versión más completa, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, deja claro que OnePlus quiere posicionar este modelo como una alternativa para usuarios exigentes. Es una combinación muy atractiva para quienes graban video en alta resolución, descargan juegos pesados, almacenan muchas fotos o utilizan el teléfono como una herramienta de trabajo y creación de contenido.

También llama la atención que no aparezca una versión con 8 GB de RAM en la información oficial de China. El punto de entrada arranca directamente con 12 GB, algo que sitúa al OnePlus 16 por encima de muchos modelos premium que todavía reservan las configuraciones más ambiciosas para sus variantes más caras.

Por ahora, el OnePlus 16 ya se puede reservar en China a través de los canales vinculados a OnePlus y Oppo. Sin embargo, la marca todavía no ha confirmado la fecha exacta en la que comenzarán los envíos, ni ha revelado el precio definitivo de las distintas configuraciones.

La incógnita más importante sigue estando fuera de China. OnePlus no ha confirmado si el OnePlus 16 llegará a Estados Unidos, ni qué configuraciones podrían venderse en ese mercado. Eso importa especialmente porque las versiones con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento no siempre se distribuyen de forma global. En generaciones anteriores, algunas variantes de gran capacidad han sido exclusivas de determinados países o han tenido una disponibilidad bastante limitada.

De momento, el OnePlus 16 ya tiene tres elementos para generar conversación antes de su lanzamiento completo. Un diseño familiar pero refinado, un color con iluminación trasera que apunta a ser su gran gancho visual y una configuración de memoria capaz de competir con los móviles más ambiciosos del mercado. Falta conocer el resto de sus especificaciones, el precio y su eventual llegada a Estados Unidos, pero OnePlus ya ha puesto sobre la mesa una carta bastante potente.

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