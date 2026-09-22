Roberto Mancini quiere responderle a los aficionados “traicionados” de Italia

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, aseguró este lunes en su primera rueda de prensa tras su regreso a la ‘Azzurra’ que su objetivo es recuperar a quienes se sienten traicionados y devolverla al lugar que merece, con un equipo que gane “jugando bien y dominando”.

“Me siento en deuda, quiero recuperar a quienes se sienten traicionados: quiero ganar“, afirmó Mancini en Coverciano, donde se concentra estos días la selección italiana antes del partido del viernes contra Bélgica de la Liga de Naciones.

El técnico reconoció que entiende el enfado de los aficionados después de las últimas decepciones de la selección, ausente del Mundial tres veces consecutivas, y consideró que la mejor forma de recuperar su confianza será con buenos resultados.

Os novos tempos chegaram: uma convocação repleta de estreantes para os primeiros jogos da Itália com Roberto Mancini. pic.twitter.com/hHwyKtfmFC — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 22, 2026

“Si un aficionado se siente traicionado puede enfadarse, es comprensible. Para recuperarlo tenemos que hacer las cosas bien y devolver a la selección al lugar que merece“, señaló.

Mancini se mostró optimista ante su regreso y aseguró que afronta los próximos cuatro años con la intención de competir: “Estoy seguro de que algo conseguiremos en los próximos cuatro años. Nunca empiezo para perder“.

“Parto para tener un equipo que domine, que juegue bien y que dé siempre el máximo. No siempre se puede ganar, pero nosotros saldremos para hacerlo”, explicó.

La nueva etapa comenzará además con partidos oficiales, sin haber disputado ningún amistoso, por lo que el técnico considera necesario acelerar el proceso de construcción del equipo para “entender rápidamente” con qué jugadores cuenta.

Roberto #Mancini svela la sua Italia: “La chiavetta per vincere è divertirsi e giocare bene. Voglio creare una squadra che domina. Sono sicuro che porteremo a casa un trofeo nei prossimi 4 anni. Sono qui per vincere qualcosa il più velocemente possibile” pic.twitter.com/4hKK6h8Ii5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 21, 2026

Mancini reconoció asimismo la emoción de volver a la ‘Azzurra’ tres años después. “Cuando volví estaba muy feliz. Hemos pasado momentos muy bonitos juntos“, recordó el técnico.

El entrenador italiano asumió por primera vez el mando de la selección en mayo de 2018, tras el fracaso de Italia en la clasificación para el Mundial de Rusia, y lideró un proceso de reconstrucción que culminó con la conquista de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, y una racha de 35 partidos sin perder.

Su etapa terminó, sin embargo, con la ausencia en el Mundial de Qatar y su salida del cargo en agosto de 2023.

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