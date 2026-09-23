El Tri volverá a jugar en México un partido oficial, lo hará en su último duelo del año

La selección de México ya tiene sede para uno de sus partidos más importantes del cierre de 2026. El equipo nacional disputará en el estadio BBVA de Monterrey el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, programado para el 17 de noviembre.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó este miércoles que la casa de los Rayados será escenario del partido oficial, que además representará el regreso del combinado nacional a Nuevo León después de ocho años.

La FMF informó que “la casa Rayada recibirá a la selección nacional de México por primera vez y lo hará para un partido oficial de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf”.

Partido oficial en México ???



¡Incondicionales, nos vemos el 17 de noviembre en el estadio Monterrey para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones! ??



Todos juntos en casa por el pase al Final Four ?. pic.twitter.com/i02sdiEOAt — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 23, 2026

Rafael Márquez tendrá su presentación oficial en México

El encuentro tendrá un significado especial para Rafael Márquez, ya que será la primera vez que el técnico dirija a la selección de México en territorio nacional desde que asumió el cargo.

El rival todavía no está definido. México obtuvo su clasificación directa a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf después de terminar entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A.

El rival del conjunto mexicano se conocerá después de las fechas FIFA de septiembre y octubre, cuando quede definida la fase de cuartos de final.

El duelo del 17 de noviembre también será el último partido que la selección de México dispute durante 2026.

¿Por qué México jugará en el estadio BBVA?

El cambio de sede tiene una explicación relacionada con el calendario del Estadio Azteca. El inmueble de la Ciudad de México no estará disponible para este partido debido a que tiene programado para el 22 de noviembre el encuentro de temporada regular de la NFL entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Por esa razón, el estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, fue elegido para recibir el partido de vuelta de los cuartos de final.

El inmueble regiomontano ya tiene experiencia como sede de grandes encuentros internacionales. Durante el pasado Mundial, albergó cuatro partidos: tres correspondientes a la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Además, el estadio recibió el repechaje previo a aquella Copa del Mundo.

La selección de México vuelve a Nuevo León después de ocho años

El regreso del combinado nacional a Nuevo León pondrá fin a una ausencia de ocho años. La Federación Mexicana de Fútbol destacó la relación que la selección construyó con aficionados de distintas regiones del país durante el pasado Mundial.

“Este partido marcará el regreso de la selección a Nuevo León después de ocho años de ausencia, con lo que se busca fortalecer la conexión que el equipo logró con la afición de todo México durante el pasado Mundial”, concluyó el comunicado de la selección nacional.

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