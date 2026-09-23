Jennifer Lopez deslumbró en su paso por el Vogue World 2026

La cantante y actriz Jennifer Lopez volvió a demostrar por qué es una de las reinas indiscutibles del estilo y del espectáculo. Durante la celebración del Vogue World 2026: Milano, la artista de 57 años se convirtió en el gran foco de atención al deslumbrar sobre la pasarela con un estilismo de alta costura, un baile espontáneo y una joya histórica.

El gran protagonista de su conjunto fue un majestuoso collar de la colección Alta Gioielleria de Dolce & Gabbana. La pieza, confeccionada en oro blanco y rodeada por un entramado de diamantes, albergaba como piedra central una imponente turmalina Paraíba de 74,459 quilates en tono azul verdoso.

La joya cuenta con un exclusivo historial en el mundo de la alta sociedad, ya que fue lucida previamente por Lady Kitty Spencer, sobrina de la recordada princesa Diana, durante un evento en Mónaco el año pasado.

Para complementar la ostentosa gema, Lopez apostó por un diseño drapeado de estética victoriana y aire del clásico Hollywood moderno. Lució un vestido negro palabra de honor de la línea Alta Moda 2026 de la misma firma italiana, caracterizado por un corpiño encorsetado con transparencias, aplicaciones florales bordadas y lentejuelas, que daba paso a una amplia falda de tul de longitud tea-length.

El toque dramático lo aportaron unos guantes de ópera semitransparentes por encima del codo, mientras que su peinado de ondas sueltas y un labial rosa fuerte sellaron una imagen sofisticada.

Fiel a su carisma habitual, la neoyorquina no se limitó a posar frente a las cámaras. Acompañada en la pasarela por los propios diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, Lopez sorprendió al público al dar un alegre giro sobre la pista, contagiando su energía a los asistentes.

Su paso por la capital lombarda consolida una buena relación con las casas de moda de Italia, recordando hitos previos como su icónica aparición para Versace o sus continuas colaboraciones con Dolce & Gabbana.

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