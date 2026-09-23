Microsoft renueva la Surface Laptop con Snapdragon X2 Plus y un precio mucho más alto

Microsoft acaba de renovar sus equipos Surface más compactos con los nuevos chips Snapdragon X2 Plus de Qualcomm. La Surface Laptop de 13 pulgadas y la Surface Pro de 12 pulgadas mantienen buena parte de su diseño, aunque llegan con más potencia para IA, mejoras en autonomía y un aumento de precio que deja claro el impacto de la crisis de memoria RAM y almacenamiento.

La nueva generación apuesta por configuraciones más capaces desde el inicio, pero obliga a los compradores a pagar bastante más. La Surface Laptop de 13 pulgadas, por ejemplo, pasa de los $899.99 dólares de la generación de 2025 a $1,199.99 dólares, una subida de $300 dólares que no será fácil de ignorar para quienes buscaban una laptop Windows premium relativamente compacta.

Microsoft Surface Laptop con Snapdragon X2 Plus sube de precio

Microsoft actualizó la Surface Laptop de 13 pulgadas con el Snapdragon X2 Plus, un procesador de seis núcleos diseñado para impulsar el rendimiento general, los gráficos y las tareas de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el equipo. El cambio llega en un momento bastante incómodo para el mercado de PCs, marcado por el encarecimiento de componentes clave como la RAM y el almacenamiento SSD.

La compañía parece haber asumido que una Surface de entrada ya no puede partir de precios cercanos a los $900 dólares. El modelo de 13 pulgadas inicia ahora en $1,199.99 dólares, frente a los $899.99 dólares del equipo previo. No es una variación menor y probablemente abrirá una conversación importante entre los usuarios que comparen esta laptop con alternativas de Apple, Lenovo, ASUS, HP o Dell.

Microsoft tiene una explicación sólida para parte de esa diferencia. La nueva Surface Laptop elimina la configuración base con 8 GB de memoria RAM, una decisión que puede resultar positiva para la vida útil del producto. Todos los modelos arrancan con 16 GB de RAM, con opciones que pueden alcanzar los 24 GB.

En 2026, vender una computadora premium con 8 GB de RAM ya empezaba a sentirse demasiado limitado, especialmente con Windows 11, navegadores cada vez más exigentes, edición de fotos, videollamadas, herramientas de IA y apps abiertas en segundo plano. La eliminación de ese modelo base ayuda a que la Surface Laptop llegue mejor preparada para varios años de uso, aunque también reduce la barrera de entrada para los compradores con presupuestos ajustados.

La pantalla de 13 pulgadas conserva una resolución de 1,920 x 1,280 píxeles y una frecuencia de actualización de 60 Hz. No hay un salto hacia los 90 Hz o 120 Hz, algo que algunos esperaban en una renovación de este nivel, pero Microsoft sí aumenta el brillo máximo hasta 500 nits, frente a los 400 nits del modelo anterior. Eso debería mejorar la visibilidad en exteriores, cafeterías iluminadas y oficinas junto a ventanas.

Snapdragon X2 Plus promete más batería y mejor rendimiento

El gran protagonista de esta renovación es el Snapdragon X2 Plus. Microsoft asegura que el nuevo chip hace que las Surface sean hasta un 18% más eficientes en el uso de la batería, una mejora relevante para un equipo pensado para movilidad, trabajo híbrido y consumo diario de contenido.

Sobre el papel, la Surface Laptop de 13 pulgadas puede alcanzar hasta 18 horas de navegación web, lo que supone unas dos horas adicionales frente al modelo anterior. Las cifras de autonomía siempre dependen del brillo, las aplicaciones utilizadas, el tipo de conexión y la carga de trabajo, aunque la promesa encaja con la estrategia que Microsoft lleva impulsando desde la llegada de los Copilot+ PC.

El nuevo procesador también eleva el rendimiento gráfico en más de un 60%, según Microsoft, mientras que las inferencias locales de inteligencia artificial mediante la NPU pueden ser hasta un 95% más rápidas. En palabras sencillas, esto puede traducirse en una experiencia más fluida para funciones como subtítulos en tiempo real, efectos de cámara, edición asistida, generación de imágenes y herramientas que aprovechen la IA sin depender tanto de la nube.

Microsoft no rediseñó radicalmente la Surface Laptop. El equipo conserva dos puertos USB-C 3.2, un puerto USB-A 3.2 y conector de 3.5 mm para audífonos, una combinación bastante útil en un mercado donde varias laptops premium ya han empezado a recortar conectividad. También incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, dos apartados que ayudan a mantenerla vigente para redes inalámbricas modernas y accesorios de nueva generación.

La falta de un trackpad háptico sigue siendo una ausencia curiosa. Windows 11 ya incorpora funciones que aprovechan retroalimentación háptica y Microsoft ha llevado esa tecnología a otros productos de su catálogo. Aun así, la Surface Laptop conserva una de las propuestas más equilibradas para quienes buscan una laptop Windows ligera, atractiva y con buena integración entre hardware y software.

Surface Pro y Surface Laptop apuestan por 16 GB de RAM

La actualización no llega solo para la Surface Laptop. Microsoft también renovó la Surface Pro de 12 pulgadas, una tablet convertible orientada a quienes priorizan portabilidad, pantalla táctil y versatilidad. Este modelo parte de $1,149.99 dólares, frente a los $799.99 dólares de la generación anterior.

El incremento en la Surface Pro es todavía más llamativo. La brecha de precio es de $350 dólares, aunque la estrategia vuelve a ser la misma. Microsoft elimina el escalón de 8 GB y establece los 16 GB de RAM como punto de partida para toda la familia. El movimiento tiene sentido desde la perspectiva de rendimiento y longevidad, pero complica la recomendación para usuarios que solo quieren un equipo sencillo para navegación, documentos, streaming y clases.

La Surface Pro de 12 pulgadas conserva una pantalla LCD de 2,196 x 1,464 píxeles con hasta 90 Hz de refresco. También recibe el aumento de brillo hasta 500 nits y puede ofrecer hasta 13 horas de navegación web, aproximadamente una hora más que la generación previa. Microsoft planea vender una versión opcional con conectividad 5G, un detalle interesante para profesionales que trabajan fuera de la oficina o necesitan conexión constante mientras viajan.

Los nuevos colores incluyen negro, plateado platino y violeta. Más allá del acabado, la actualización deja un mensaje claro. Microsoft quiere que sus Surface compactas se perciban como equipos más preparados para la era de la IA, con mejor autonomía, más RAM de base y una plataforma Snapdragon más ambiciosa.

La pregunta está en el precio. La Surface Laptop de 13 pulgadas tiene argumentos para defender su subida, especialmente por los 16 GB de RAM mínimos, el Snapdragon X2 Plus y las mejoras en batería. Sin embargo, pasar de $899.99 a $1,199.99 dólares cambia completamente el tipo de comprador al que apunta. Microsoft ya no compite solo por diseño y portabilidad. Ahora tendrá que convencer a los usuarios de que su experiencia con Windows sobre ARM, sus funciones de IA y su autonomía justifican pagar bastante más.

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