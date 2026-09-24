Acusan a hombre de amenazar con matar a la gobernadora de Arizona y atropellar a niños

Un hombre de Arizona fue acusado de realizar amenazas terroristas después de que presuntamente enviara mensajes en los que amenazaba con matar a la gobernadora del estado, Katie Hobbs, y a su familia, además de advertir que utilizaría un vehículo para atropellar a niños, según documentos judiciales.

Daniel Lamb, de 40 años, fue arrestado el sábado después de que los investigadores recuperaran correos electrónicos que, de acuerdo con una declaración de causa probable, contenían “amenazas directas” contra Hobbs y advertencias de una posible violencia masiva utilizando un vehículo.

Las autoridades también encontraron otros mensajes que consideraron preocupantes y que presuntamente habían sido enviados por Lamb.

Las amenazas incluían a niños de una escuela de Arizona

Según el documento judicial, Lamb habría hecho referencia a un área de juegos ubicada detrás de una barrera en BASIS Chandler Primary North, una escuela de Chandler.

“Parece que no pude evitar notar un parque infantil lleno de niños jugando [en BASIS Chandler Primary North] detrás de una barrera bastante frágil”, habría escrito Lamb, según el documento.

En otro correo electrónico, fechado el 18 de septiembre, Lamb presuntamente amenazó con utilizar su automóvil para causar una muerte masiva.

“Si no me arrestan este fin de semana, juro por mi vida que usaré mi automóvil para matar a tantas personas como sea posible la próxima semana”, habría escrito.

Los investigadores también alegan que Lamb escribió que lo único que le había impedido matar a niños era que era “un buen hombre”.

Las autoridades no han señalado que el hombre tuviera alguna relación con la escuela mencionada en sus mensajes.

También habría amenazado a Katie Hobbs y a otros políticos

Las amenazas presuntamente enviadas por Lamb también estaban dirigidas contra funcionarios públicos.

De acuerdo con los documentos judiciales, el 18 de septiembre escribió que planeaba localizar a la gobernadora Katie Hobbs y asesinarla a ella y a su familia durante el Día de Acción de Gracias.

En otro mensaje, presuntamente afirmó que planeaba matar a todos los políticos del país, así como a sus hijos y nietos.

Lamb enfrenta un cargo por realizar amenazas terroristas. No se había informado de inmediato quién lo representará legalmente.

La madre de Lamb declaró a los investigadores que su hijo había sufrido problemas de salud mental durante aproximadamente 18 años.

Según los documentos judiciales, también afirmó que Lamb “cree que está poseído por ‘asesinos de niños’”.

Estas declaraciones aparecen en los documentos como parte de la información recopilada durante la investigación. Las autoridades no han indicado públicamente que los problemas de salud mental alegados por su madre sean la causa de las amenazas.

La escuela alertó a las familias

BASIS Chandler Primary North confirmó que sus autoridades fueron informadas sobre las amenazas y señalaron que Lamb no tiene ninguna relación con la institución.

“Cualquier situación relacionada con amenazas es profundamente preocupante”, señalaron funcionarios de la escuela en un comunicado.

La institución indicó que permanece en contacto con las autoridades policiales y que, después de conocer el caso, notificó oportunamente a las familias y al personal.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra máxima prioridad”, señalaron los funcionarios escolares, quienes también agradecieron las acciones del Departamento de Policía de Chandler y su comunicación con la escuela.

La institución agregó que mantendrá informada a la comunidad si recibe información adicional que pueda afectar a la escuela.

Lamb tiene programada una audiencia de estado del caso este viernes y una audiencia preliminar para el 29 de septiembre.

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