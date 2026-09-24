Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si tienes pareja y últimamente hasta sus mensajes te caen como recibo vencido, atiende esa incomodidad antes de que alguien más te mueva el tapete. Podría aparecer una persona con la que la conversación fluya sabroso, de esas que te hacen reír sin tener que explicar el chiste. La atracción no te convierte en villano de telenovela, pero andar alimentándola a escondidas mientras prometes amor eterno sí te mete en un enredo de los buenos. Pregúntate qué se rompió en tu relación: ¿la confianza, la costumbre de escucharse o las ganas de seguir ahí? No uses a alguien nuevo como salida de emergencia.
Habla con tu pareja sin echarle toda la culpa ni sacar una lista de agravios desde la época de los dinosaurios. Explica qué necesitas y escucha si la otra persona también quiere hacer cambios concretos. Si todavía existe cariño, denle un plazo razonable para recuperar espacios juntos; si ya no hay voluntad, termina con respeto antes de empezar otra historia. Y a la persona que te atrae, tampoco le vendas la idea de que estás libre si todavía tienes una relación. El corazón aguanta muchas cosas, pero los triángulos amorosos luego salen más caros que una boda con banda y barra libre.
Si estás soltero o soltera, alguien distinto a tus parejas anteriores podría despertar tu curiosidad. Tal vez no llegue presumiendo conquistas ni mandando mensajes a todas horas, sino mostrando interés de manera tranquila y constante. Date oportunidad de conocerle sin exigirle que en tres citas te resuelva la vida. Haz preguntas, comparte tus planes y observa si sus palabras coinciden con sus actos. Que te traten bonito puede sentirse raro cuando te acostumbraste al desorden, pero no conviertas esa calma en sospecha nomás porque no trae fuegos artificiales. Podría salir algo bonito de ahí si dejas que se conozcan sin prisas ni actuaciones.
Con la comida, bájale dos rayitas a los antojos que aparecen cada vez que estás cansado o de mal humor. No necesitas vivir castigándote con lechuga triste; te conviene distinguir entre hambre y ganas de darte un premio después de un día pesado. Si has dejado el ejercicio, vuelve con metas pequeñas que sí puedas cumplir: caminar, moverte un rato o retomar una rutina a tu ritmo. Cuida las porciones y el descanso, porque pedirle al cuerpo que rinda mientras lo traes a puras desveladas es como querer que un carro corra sin gasolina. Y si un día te comes algo rico, disfrútalo sin hacer un drama: retoma tus hábitos en la siguiente comida.
En dinero se abren oportunidades de crecimiento, pero tendrás que revisar bien qué te ofrecen. Podría surgir una tarea mejor pagada, una venta o una propuesta para aumentar tus ingresos; antes de emocionarte, pregunta cuánto tiempo exige y qué gastos tendrás que cubrir. No comprometas dinero que necesitas para lo básico por quedar bien con alguien ni hagas compras grandes apenas veas un depósito. Separa una cantidad para imprevistos y ponle fecha a ese pendiente económico que llevas pateando. Si te ofrecen ganar mucho sin explicarte cómo, agarra la calculadora antes de sacar la cartera; luego por querer llenar el bolsillo acabas pagando hasta los chones.
Esta vez tu mejor jugada será poner claridad donde hay confusión: en el amor, hablar antes de cruzar una línea; en tu cuerpo, crear hábitos que aguanten más de tres días; y en el bolsillo, calcular antes de soltar la lana. Tienes empuje de sobra, Aries, pero no hace falta resolverlo todo a lo bruto. Hasta el chile más bravo se disfruta mejor cuando sabes cuánto echarle.
TAURO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ese esfuerzo que has hecho cuando nadie estaba mirando comienza a mostrar resultados. Tal vez llegue una respuesta que llevabas esperando, te paguen un trabajo atrasado o alguien por fin reconozca lo que aportas. No te me impacientes porque todavía falte una parte: una cosecha no se arranca de la tierra nomás por estarle gritando a la maceta. Revisa qué sí ha avanzado y termina los detalles pendientes. La recompensa puede venir acompañada de nuevas responsabilidades, así que recibe las buenas noticias con gusto y también con los pies bien plantados.
En asuntos del corazón, deja de regalar tus mejores atenciones a quien solo aparece cuando necesita cariño, favores o público para sus dramas. Hay personas muy bonitas por fuera que por dentro traen más huecos que coladera vieja, y tú no tienes obligación de convertirte en albañil de sus emociones. Antes de llorar por alguien, pregúntate si esa persona te cuidó cuando le tocaba hacerlo. Extrañar lo que imaginaste con ella no significa que debas volver a aceptar las mismas migajas. Guarda tus lágrimas para quien realmente te importe y tu energía para lo que te haga bien.
Una amistad podría empezar a mirarte de otra manera. Fíjate en los gestos pequeños: busca pasar tiempo contigo sin pedirte nada, recuerda lo que le cuentas y se alegra por tus logros sin ponerse a competir. Si sientes algo parecido, no te hagas el distraído por miedo a cambiar la relación. Puedes abrir una conversación sencilla y ver qué ocurre, sin armar la boda en tu cabeza antes de saber si hay interés de los dos lados. Y si no te nace corresponder, dilo con delicadeza; una amistad sincera tampoco merece promesas por compromiso.
Con los encuentros pasajeros, disfruta solo si de verdad quieres y tienes claro qué espera cada quien. Una noche de emoción puede complicarse cuando alguno promete más de lo que piensa cumplir o cuando el asunto se mezcla con amigos, trabajo o una relación existente. No te dejes llevar por el puro antojo y luego quieras esconder el tiradero debajo del tapete. Cuida tu privacidad, tus límites y tu salud. La pasión es sabrosa, pero perder la tranquilidad por cinco minutos de calentura sale carísimo.
También aparecerá alguien con demasiadas ganas de aconsejarte sin haberse ganado tu confianza. Esa amistad recién llegada podría querer opinar sobre tu pareja, tu dinero y hasta sobre la hora en que te duermes. Agradece la intención si parece buena, pero observa cómo reacciona cuando le dices que prefieres decidir por tu cuenta. Quien quiere ayudarte no necesita quitarte el volante. Comparte tus asuntos delicados poco a poco y deja que el tiempo te muestre si sus palabras tienen el mismo peso que sus acciones.
Un cambio de planes de último momento podría abrir espacio para organizar un viaje. Antes de reservar por impulso, revisa fechas, transporte y cuánto puedes gastar sin regresar a casa comiendo aire. Quizá no sea el destino que tenías pensado, pero sí una oportunidad para salir de la rutina y celebrar lo que has conseguido. Te has ganado el derecho de disfrutar, Tauro; nada más no confundas darte un gusto con vaciar la cartera para impresionar a los demás.
GÉMINIS – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te van a querer hacer llegar un chisme envuelto como si fuera un favor: “te lo cuento porque me importas”. Mira, criatura, cuando alguien abre la conversación con semejante moño, revisa qué trae dentro antes de recibir el paquete. Puede ser un comentario viejo, una captura sin contexto o una versión tan manoseada que ya ni su protagonista la reconoce. No contestes en caliente ni publiques indirectas por una historia que no has comprobado. Pregunta quién lo dijo, qué ocurrió realmente y si eso cambia algo importante en tu vida. Si no cambia nada, deja que el chisme se muera de hambre.
Habrá personas empeñadas en desempolvar errores tuyos cuando apenas estás recuperando la calma. Una cosa es aceptar lo que hiciste y otra permitir que te lo saquen cada vez que necesitan ganar una discusión. Pon un límite sencillo: puedes hablar de un asunto pendiente, pero no participar en una pelea armada con recuerdos escogidos a conveniencia. Tampoco te conviertas en detective de cada mensaje raro que recibas. Apagar el teléfono un rato y seguir con tus pendientes puede ser la respuesta más inteligente, aunque a los metiches les dé urticaria no conseguir espectáculo.
En el amor, tu corazón trae algunos golpes que no se arreglan poniéndole encima una cara bonita. A ti te basta una plática de madrugada, dos canciones compartidas y una mirada coqueta para empezar a imaginar que ahora sí llegó la persona indicada. No pierdas esa capacidad de ilusionarte, pero dale tiempo a la gente para mostrarse completa. Antes de contarle tus heridas más delicadas a quien apenas conoces, observa cómo trata a otros, cómo responde cuando le dices que no y si cumple acuerdos pequeños. La confianza se construye mejor con hechos cotidianos que con promesas de película.
Quizá sientas ganas de buscar a quien te lastimó en el pasado. Antes de escribirle, define para qué quieres verlo. Si esperas una explicación, prepara tus preguntas; si buscas una disculpa, recuerda que no puedes obligar a nadie a ofrecerla. También puedes despedirte mediante una carta que no envíes, porque cerrar una etapa no siempre requiere que la otra persona se siente frente a ti. Si decides encontrarte con ella, elige un lugar donde te sientas cómodo, establece cuánto tiempo quieres hablar y vete en cuanto la conversación empiece a dar vueltas sobre lo mismo.
No confundas nostalgia con una señal para regresar. Hay recuerdos agradables que sobreviven incluso a relaciones que terminaron mal; reconocerlos no borra las razones de la ruptura. Después de hablar, evita releer cada palabra como si escondiera un mensaje secreto. Fíjate más bien en cómo te sientes al volver a casa: con mayor claridad o nuevamente esperando una llamada que nunca llega. Esa respuesta puede decirte más que veinte consejos de tus amistades.
Tu tranquilidad necesitará cuidados tan concretos como tus asuntos diarios. Haz espacio para alguien con quien puedas reír sin explicar tus problemas, retoma una actividad que abandonaste y cumple una pequeña promesa que te hiciste a ti mismo. Estar bien sin pareja no significa cerrar el corazón; significa que, cuando llegue alguien, podrá conocerte entero y no hacerse pasar por el pegamento de tus pedazos. Géminis, que el chisme haga su escándalo en otra casa: en la tuya ya hay suficiente vida por vivir.
CÁNCER – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se aproxima un fin de semana bastante movido y tú podrías traer el ánimo más encendido que estufa de puesto de tacos. Si quieres salir, bailar, coquetear o darte una escapada con alguien que te gusta, hazlo sin pedir permiso a quienes jamás están conformes con tus decisiones. Eso sí: que las ganas no te hagan olvidar tus propios límites ni los de la otra persona. Una aventura se disfruta más cuando ambos saben a qué van, pueden decir que no y al día siguiente no tienen que andar inventando veinte versiones para explicar el desmadre.
Podrías enterarte de que un familiar o una amistad anduvo opinando sobre tu vida como si le pagaras sueldo por administrarla. Lo que más te va a doler no será el chisme, sino saber de quién salió. Antes de armar una reunión para defenderte de cada comentario, averigua si vale la pena hablar directamente con esa persona. Si hay una relación que te importa, dile qué escuchaste y cómo te afectó, sin sumar rumores que no puedes comprobar. Si solo busca picarte la cresta, no le entregues un discurso de tres horas: una respuesta breve y distancia suficiente harán más trabajo.
Tampoco permitas que te usen como tema de sobremesa cada vez que tomas una decisión distinta a la que tu familia esperaba. Puedes quererlos mucho y aun así reservarte detalles de tus salidas, relaciones o proyectos. Conocer tus defectos te ayudará a reconocer una crítica útil sin tragarte también la mala leche que viene revuelta. Si te equivocaste, corrige lo que corresponda; si únicamente no les gustó tu elección, deja que aprendan a vivir con ella. Tu vida no necesita votación a mano alzada después de los frijoles.
En el trabajo se perfila una salida, un traslado o un viaje que podría cambiarte la agenda de golpe. Ten a la mano documentos, direcciones, horarios y los datos de la persona con quien debes reunirte. Si alguien te pide salir de último momento, confirma quién cubre transporte y gastos antes de aceptar por quedar bien. Revisa también lo que dejarás pendiente para no volver y encontrar el escritorio convertido en altar de urgencias. Una preparación sencilla evitará carreras innecesarias y te permitirá concentrarte en el motivo del viaje.
Entre tanto movimiento, hazte una pregunta que llevas esquivando: ¿lo que haces todos los días te acerca a la vida que dices querer? No necesitas anunciar una transformación espectacular ni cambiar de personalidad para complacer a nadie. Elige una decisión concreta para las próximas semanas, como terminar un trámite, buscar otra opción laboral o recuperar tiempo para algo que disfrutas. Lo importante es que tus planes tengan acciones y fechas; los deseos sin calendario luego se quedan criando polvo junto a los propósitos de Año Nuevo.
Observa también con quién te estás juntando. Hay amistades que, cuando se enojan con alguien, esperan que tú participes en su pleito o les cubras una mentira. No firmes con tu nombre broncas ajenas. Si una salida se pone tensa o alguien insiste en arrastrarte a una discusión, retírate antes de que el problema termine en tu puerta. Cáncer, disfruta cuanto quieras y trabaja por lo que deseas, pero cuida tu paz como cuidas las llaves de tu casa: no se las entregues a cualquiera que toque el timbre.
LEO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si vienes de una temporada de discusiones con tu pareja, hay oportunidad de arreglar las cosas, pero tendrás que bajar el volumen antes de intentar tener la razón. A veces preguntas dónde está, con quién salió y por qué tardó diez minutos en contestarte, creyendo que eso demuestra interés. No, criatura: hasta el gato se esconde cuando lo persiguen por toda la casa. Dale espacio para hacer sus planes y conserva los tuyos. Una relación respira mejor cuando nadie tiene que pedir autorización para pasar una tarde a solas.
Eso no significa guardarte lo que te incomoda hasta explotar a la hora de cenar. Elige un momento tranquilo y habla de un asunto a la vez. Si quieres más tiempo juntos, proponlo con claridad; si algo dañó tu confianza, explica qué necesitarías para recuperarla. Escucha también lo que tu pareja lleva tiempo tratando de decirte. Podrían descubrir que el pleito no empezó por aquel mensaje o aquella salida, sino por pequeños reclamos que fueron amontonando como trastes en el fregadero.
La intimidad merece atención, y no hablo de andar cumpliendo una cuota como si fueran estampitas de supermercado. Pregúntense qué les gusta, qué les da curiosidad y qué cosas prefieren dejar fuera. Una cita distinta, más juego antes de llegar a la cama o simplemente una noche sin teléfonos puede devolverles la complicidad. Las ganas crecen cuando ambos se sienten escuchados, deseados y libres de decir sí o no. No pongas sobre el sexo la tarea de resolver todas las broncas de la relación; así ni el colchón más resistente aguanta.
Por otro lado, una canción o un lugar conocido podría traerte de golpe el recuerdo de un viejo amor. Permítete sentir nostalgia un rato, pero no conviertas esa memoria en un monumento donde vayas a dejar flores cada noche. Hay momentos que fueron buenos y terminaron; eso no les quita valor ni obliga a revivirlos. Si te descubres revisando fotografías durante horas, cambia de actividad de manera concreta: queda con amistades, sal a caminar o entra a ese sitio nuevo que siempre ves de pasada. Necesitas experiencias propias, no reemplazar a nadie a la carrera.
Si decides salir a divertirte, cuídate de las prisas. Una noche de coqueteo no merece que abandones tus límites, y una distracción al bajar escaleras o cruzar la calle puede acabar en golpe. Traes la cabeza ocupada, así que pon atención al camino y evita manejar si has bebido. Lo divertido del plan es recordarlo al día siguiente sin tener que buscar el celular, la cartera y la dignidad entre los cojines de alguien más.
Habrá también una persona cercana haciendo demasiadas preguntas sobre algo que sabes. No reveles conversaciones privadas ni documentos para ganarte su simpatía; podría usar esa información para negociar por su cuenta y dejarte a ti dando explicaciones. Si se trata de trabajo, confirma qué puedes compartir y con quién. En dinero, mantén un margen para gastos inesperados y espera antes de pagar por un capricho caro. Leo, esta vez tu fuerza estará en saber cuándo acercarte, cuándo dar espacio y cuándo cerrar la boca aunque traigas un chisme buenísimo.
VIRGO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Antes de decir que sí a una propuesta, averigua qué te están pidiendo en realidad. Hay compromisos que suenan sencillos hasta que aparecen los gastos, las horas extras y el famoso “tú eres bueno para eso, hazme el favorcito”. Escribe en una hoja qué ganarías, qué tendrías que sacrificar y qué pasaría si la cosa sale mal. Pide opinión a alguien que conozca el tema, pero no conviertas la decisión en encuesta familiar. Al final serás tú quien ponga el tiempo y, posiblemente, la lana; que tu respuesta salga de tus cuentas y tus ganas, no de la presión de otros.
Una amistad podría invitarte a salir como siempre y desaparecer en cuanto necesites ayuda con algo concreto. No midas el cariño por quién aguanta más tragos contigo ni por quién se ríe más fuerte de tus chistes. Observa quién cumple cuando promete acompañarte, quién respeta tus tiempos y quién solo te escribe para que le prestes dinero o le resuelvas un problema. Tampoco lleves una libreta para cobrar cada favor como tendero de fiados. Basta con dejar de ofrecerlo todo a quien rara vez pregunta cómo estás.
En el amor te conviene quitarle prisa al asunto. Cuando te propones encontrar pareja como quien sale a comprar detergente, terminas aceptando lo primero que trae etiqueta bonita. Sal con quien te interese, conversa y disfruta el coqueteo sin convertir cada encuentro en examen para descubrir si será el amor de tu vida. Si hoy estás a gusto con tu rutina y tus decisiones, podrás elegir compañía por gusto y no para llenar una tarde vacía. La felicidad no viene escondida en los pantalones de nadie, por mucho que sepan quitárselos.
Ese negocio que te ronda la cabeza merece algo más que conversaciones entusiasmadas a la hora de cenar. Elige una sola idea y calcula cuánto costaría probarla en pequeño: materiales, tiempo, precio y a quién se la ofrecerías primero. Habla con posibles clientes antes de comprar un montón de mercancía. Si vendes un servicio, prepara una muestra y pide una opinión que te sirva, aunque no sea la que querías escuchar. No necesitas inaugurar un imperio el lunes; necesitas comprobar si alguien pagaría por lo que planeas hacer. Ahí comienza la verdadera innovación.
Puede que un viaje se cancele o cambie de fecha. Revisa las condiciones de tu reserva antes de dar por perdido el dinero y pregunta si puedes moverla. Quizá esa pausa te permita atender pendientes que ya te estaban respirando en la nuca. Además, una amistad te buscará llorando por una ruptura. Escúchala si tienes ánimo, pero no prometas arreglar una relación que ni siquiera es tuya. Ofrécele compañía, una comida o una conversación sin convertirte en operador de emergencias amorosas a cualquier hora.
Haz respaldo de tus fotos, contactos y documentos importantes, porque un aparato electrónico podría fallar cuando más lo necesites. Si empieza a dar señales raras, revisa la garantía y lleva un cargador o una alternativa para tus tareas urgentes. Virgo, esta racha te pide menos vueltas mentales y más pasos verificables: preguntar antes de aceptar, probar antes de invertir y guardar antes de que el teléfono decida tomarse vacaciones sin avisar.
LIBRA – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si estás sosteniendo una relación a pura llamada, paciencia y boletos pagados de tu bolsillo, toca revisar si la otra persona también está haciendo su parte. La distancia no se vence con mensajes de “te extraño” mientras tú organizas cada encuentro, cambias tus horarios y hasta buscas dónde va a dormir la criatura. Pregunta qué planes reales tiene para verse y qué esfuerzo puede asumir. Quien quiere estar contigo quizá no pueda resolverlo todo de inmediato, pero sí puede proponer una fecha, cumplir acuerdos y hablar con honestidad cuando algo se complica.
No aceptes que te pidan explicaciones por cada salida mientras del otro lado nadie responde ni lo mínimo. Una relación se construye entre dos, y tú no eres departamento de atención al cliente abierto las veinticuatro horas. Si expresas una necesidad, fíjate qué sucede después de la conversación: ¿hay cambios o solo disculpas bonitas que duran hasta el siguiente pleito? No tienes que amenazar con irte para que te tomen en serio. Puedes decir lo que esperas, escuchar la respuesta y decidir si ese vínculo tiene lugar en la vida que estás construyendo.
Las decepciones anteriores te dejaron la costumbre de sospechar incluso de quien se porta bien contigo. No te regañes por sentir cautela, pero procura juzgar a cada persona por lo que hace hoy. A tu alrededor hay gente que te incluye en sus planes, celebra tus buenas noticias y pregunta por ti sin esperar un favor a cambio. Tal vez has estado tan pendiente de quien se aleja que apenas notas a quienes sí se quedan. Regálales una tarde, devuelve una llamada o acepta una invitación; el cariño también se alimenta fuera de una pareja.
Haz un espacio para tu familia sin esperar a que aparezca una ocasión especial. Puedes visitar a alguien mayor, pedirle que te cuente esa historia que siempre deja a medias o preparar juntos una comida que te recuerde a casa. El tiempo pasa, y las conversaciones que pospones no se guardan en una cajita para cuando te desocupes. Si la relación con algún familiar es difícil, busca una forma de acercarte que también respete tus límites. Estar presente puede empezar con un mensaje sincero y un rato de atención completa, sin tener el celular pegado a la mano.
Cuidado con una persona que te busca a escondidas porque mantiene otra relación o porque sabe que estar cerca de ella te metería en problemas. Puede que la emoción te haga sentir protagonista de película, pero vivir pendiente de horarios secretos y explicaciones inventadas acaba cansando hasta al más enamorado. Antes de entrar en ese juego, pregunta qué lugar te ofrecen realmente. No le prestes tus sueños a quien solo tiene libres los ratos que le sobran.
Se abre la posibilidad de viajar a un lugar ligado a tu pasado. Volver podría ayudarte a mirar con otros ojos una etapa que creías terminada o a reconectar con alguien querido. Aprovecha también para revisar tus proyectos: elige una meta, calcula el primer gasto o trámite y reserva tiempo para empezar. Los cambios grandes rara vez llegan con música de fondo; suelen comenzar cuando tomas una decisión pequeña y la sostienes. Libra, que el amor te acompañe si quiere, pero que tus planes no se queden esperando a que alguien más se digne a subir al tren.
ESCORPIÓN – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si te distanciaste de tu pareja o de una amistad por una discusión reciente, se abre una oportunidad para acercarse. Eso sí, no aparezcas con una sonrisa traviesa pretendiendo que el problema se evaporó porque se dieron un abrazo. Primero averigua qué lastimó a cada quien y reconoce tu parte sin agregar el clásico “pero tú empezaste”. Después vendrán las caricias, si ambos las desean. La reconciliación puede ponerse sabrosa, y a ti imaginación no te falta, pero el sexo no sirve para amarrar a nadie ni sustituye una conversación que llevan semanas evitando.
Con una amistad, mide bien el terreno antes de confundir el alivio de volver a verse con una invitación romántica. Quizá se extrañaban como amigos, quizá hay algo más; no necesitas resolverlo en la primera salida. Pregunta, escucha y deja que la otra persona también diga qué quiere. Te ahorrarás ese momento incómodo en que tú llevas media novela escrita y la otra persona nomás quería recuperar su compañera o compañero de aventuras. Hasta la pasión más atrevida necesita que ambos estén leyendo el mismo capítulo.
Tu carácter andará fuerte, especialmente cuando alguien cambie un plan que ya tenías perfectamente armado. Puedes defender tu punto sin tratar a los demás como empleados que perdieron el manual de instrucciones. Antes de soltar una respuesta filosa, toma agua, da una vuelta o espera diez minutos. Si la molestia sigue ahí, habla del hecho concreto: “me avisaste tarde” funciona mejor que “siempre haces lo que te da la gana”. No se trata de tragarte el coraje, sino de evitar que un mal rato se lleve por delante una relación valiosa.
Si estás sin pareja, podrías conocer a alguien mediante una amiga o una conversación en redes sociales. Esa persona te sacará una sonrisa en un momento en que traes cara de pocos amigos. Disfruta el intercambio y verifica con calma quién es antes de compartir datos personales o hacer planes para verse. Si se encuentran, elige un sitio público y avisa a alguien de confianza dónde estarás. El coqueteo puede prender bonito sin que tengas que correr ni fingir una personalidad que no es la tuya.
Un amor atrevido del pasado quizá vuelva a mandarte señales. Antes de contestarle con el mismo entusiasmo de antes, recuerda cómo terminó aquello y qué tendría que ser distinto ahora. Puedes sentir curiosidad sin abrirle de inmediato la puerta de tu casa, de tu cama y de tus decisiones. Si solo quiere repetir una historia que ya conoces de memoria, tú sabrás si te divierte leerla otra vez o si prefieres estrenar capítulo.
También traes un sueño personal al que le has puesto tanto peso que cada demora te parece una derrota. Divide el proyecto en una tarea que puedas terminar esta semana y otra que requiera ayuda o aprendizaje. Avanzar lento cuenta, aunque nadie te aplauda todavía. Si pruebas suerte en un juego de azar, fija un monto pequeño y no lo confundas con un plan para pagar cuentas; la buena racha más segura será cuidar lo que ya tienes. Escorpión, ponle fuego a tus ganas y tantita pausa a tu lengua: así tu impulso te moverá hacia adelante sin chamuscar a quienes quieres.
SAGITARIO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una persona a la que no veías desde hace muchísimo podría aparecer con una llamada, una invitación o un encuentro de esos que ocurren cuando sales por tortillas y vuelves con media vida recordada. Te dará gusto ponerte al día y notar cuánto han cambiado los dos. Disfruta la reunión sin sentir que deben recuperar en una tarde todos los años perdidos. Si aquella persona se alejó después de hacerte daño, puedes escucharla sin regalarle de inmediato el mismo lugar que tenía antes. Las segundas oportunidades se ganan con constancia, no con un discurso bien ensayado entre dos cafés.
Tu buen humor será contagioso, pero también te volverá más propenso a decir que sí a planes que después no podrás cumplir. Promete solo el tiempo que de verdad tienes. Si alguien quiere retomar una amistad, propón algo sencillo y mira si también pone de su parte para encontrarse. No hace falta recibir a todo el mundo con alfombra roja ni cerrarles la puerta en la nariz. Puedes ir descubriendo quién volvió porque te extrañaba y quién simplemente recordó que le resolvías la vida bastante bien.
En casa podrían decirte que te sienten lejos, aunque tú jures que los quieres un chingo. Tal vez llevas semanas respondiendo con audios mientras haces otras tres cosas o cancelando visitas porque “ya habrá tiempo”. Busca un momento para estar presente de veras: acompaña a alguien a hacer un mandado, llama sin prisa o comparte una comida sin revisar cada notificación. El cariño también se nota en esas acciones pequeñas. Y si hay tensión con algún familiar, pregunta cómo está antes de asumir que su silencio es un reclamo contra ti.
Tu carácter puede jugarte una mala pasada cuando recibas una noticia incómoda. Podrías enterarte de una posible infidelidad en la familia o en la relación de una amistad y sentirte obligado a intervenir. Primero separa lo que viste de lo que alguien supone; una versión contada a medias puede provocar un pleito enorme. Si conoces un hecho directamente y decides hablar, hazlo en privado con la persona afectada y cuenta únicamente lo que sabes. No armes un tribunal por chat ni aceptes ser mensajero entre quienes deben conversar cara a cara. Acompañar no significa cargar con las decisiones ajenas.
Con ciertas amistades, presta atención a la diferencia entre una broma y una falta de respeto repetida. Si alguien se burla de tus asuntos personales frente a otros o utiliza confidencias para quedar bien, deja de darle material. Habla una vez con claridad si te interesa conservar el vínculo; su reacción te dirá mucho. No necesitas organizar una investigación secreta para descubrir quién es leal. Fíjate quién protege lo que le cuentas aun cuando tú no estás presente.
En dinero podría surgir un cambio favorable, quizá un pago pendiente, un ajuste o una opción de ingreso adicional. Antes de repartirlo mentalmente entre gustitos, confirma cuánto recibirás y cuándo estará disponible. Aparta una parte para un pendiente concreto; así la mejora se sentirá más allá del primer día. Sagitario, este movimiento te invita a elegir dónde pones tu tiempo: en la gente que sí quiere estar, en tu familia y en aquello que te entusiasma. La vida se disfruta mucho más cuando dejas de pagar con tu energía cuentas que nunca fueron tuyas.
CAPRICORNIO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Podrías reencontrarte con alguien con quien compartiste una relación que terminó en buenos términos. Bastará una conversación para que vuelvan los recuerdos de viajes, bromas privadas y aquellas canciones que todavía reconoces en dos segundos. Si ambos están libres y surge el deseo de pasar de la charla a las caricias, habla claro sobre lo que significa el encuentro. No hace falta convertirlo en una promesa de regreso, pero tampoco fingir que ninguna emoción se va a mover. A veces la memoria abre la puerta; tú decides si conviene entrar y hasta dónde.
Distinto será el caso de otro amor del pasado que podría buscarte para pedir perdón. Escucha si te nace, sin sentir que una disculpa te obliga a recuperar el vínculo. Puedes reconocer que sus palabras llegaron tarde y aun así agradecer que haya asumido lo que hizo. No juntes las dos historias en un mismo costal: una persona vuelve a despertar ternura y la otra quizá solo quiere limpiar su conciencia. Tu respuesta puede ser diferente para cada una, aunque a los demás les encante opinar como si repartieran números en una tómbola.
Si tienes pareja, revisa el lugar que ha ocupado tu trabajo en las últimas semanas. Tal vez cumples con tus obligaciones, pagas cuentas y das por hecho que eso comunica amor, mientras la otra persona lleva rato intentando contarte cómo se siente. No esperes a que alguien más le preste atención para recordar que también puedes invitarla a salir. Acuerden un rato sin pendientes laborales y cúmplelo. Una conversación en la mesa, sin abrir el correo entre bocado y bocado, puede acercarlos más que un regalo comprado a última hora para tapar ausencias.
En lo laboral se avecinan ajustes de tareas, horarios o responsables. Antes de protestar o aceptar todo con cara de mártir, pregunta qué cambiará exactamente y cómo se medirá tu trabajo. Si vas a asumir más funciones, deja por escrito los acuerdos y plantea qué recursos necesitas. También podría aparecer una oportunidad para aprender algo que después te permita negociar mejor. No te cierres por costumbre; evalúa qué cambio te conviene y cuál simplemente pretende que hagas el trabajo de tres personas con el sueldo de una.
Aléjate de quienes pasan el día bufando contra cada compañero y quieren que tú respaldes sus versiones. Si hay un problema real, busca datos y habla con quien puede resolverlo. Un rumor sobre un rompimiento cercano también podría llegar a tus oídos. Evita usarlo como tema de conversación en el trabajo o en reuniones: quienes están atravesando una separación ya tienen suficiente con su propio desorden. No necesitas saber los detalles para tratar a esas personas con consideración.
Tus gastos requerirán vigilancia, sobre todo si un cambio de última hora altera la cantidad o la fecha de un pago. Anota primero lo indispensable y deja los caprichos para cuando veas el dinero disponible. Si sales con alguien por pura diversión, mantén tus acuerdos claros y cuida de no prometer continuidad solo por prolongar una noche agradable. Capricornio, traes muchas puertas moviéndose a la vez: abre las que te ofrecen algo bueno y deja cerradas las que solo vienen a cobrarte tiempo, lana y paciencia.
ACUARIO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Todavía hay momentos en que recuerdas a quien se fue y te preguntas si una palabra diferente habría cambiado el final. Esa pregunta puede acompañarte un rato, pero no merece quedarse a vivir contigo y cobrarte renta. Cuando una historia termina, cada persona carga con sus decisiones; no te atribuyas también los silencios, las dudas y las faltas del otro. Si cometiste un error concreto, reconócelo y aprende de él. Si hiciste lo que pudiste con lo que sabías entonces, deja de llevarte a juicio cada noche antes de dormir.
Podrías notar a alguien interesado en conocerte justo cuando menos ganas tienes de empezar desde cero. No necesitas corresponder de inmediato ni demostrar que ya superaste todo. Puedes aceptar una conversación, una salida sencilla y ver cómo te sientes. Mantén los ojos en la persona que está frente a ti, en vez de pedirle que pague una deuda que dejó alguien más. El amor podría volver a entusiasmarte, pero llegar a conocerlo requiere estar presente; ni la cita más bonita compite con un recuerdo al que le has puesto luces de feria.
Una amistad que lleva tiempo sin buscarte también anda ocupando demasiado espacio en tu cabeza. Si quieres saber cómo está, manda un mensaje una vez y sigue con tu día. No hagas una campaña de llamadas, indirectas y publicaciones para conseguir atención. Quizá está lidiando con asuntos propios, quizá el vínculo cambió; cualquiera de las dos posibilidades se entiende mejor cuando observas lo que ocurre sin perseguir una respuesta a fuerzas. Valórate lo suficiente para ofrecer cercanía sin convertirla en súplica.
Date un apapacho que se note en tus decisiones. Ordena un pendiente que te está quitando el sueño, prepara algo que disfrutes comer o aparta unas horas para descansar sin sentir que debes justificarlo. Quererte no siempre se ve como una fotografía sonriendo; a veces consiste en cancelar un compromiso que ya no puedes atender y admitir que estás cansado. Si tu ánimo cambia de golpe, avisa que necesitas unos minutos antes de contestar. Quien te quiere no merece recibir el coraje que te dejó un problema ajeno.
Hay un proyecto o actividad que intentaste antes y abandonaste al no ver resultados. Esta vez no repitas exactamente el mismo método esperando un desenlace distinto. Revisa qué falló: ¿faltó tiempo, apoyo, dinero, práctica o una meta demasiado grande para empezar? Escoge una parte manejable y pruébala durante unas semanas. Anota qué funciona para decidir el siguiente paso con información y no con pura ilusión. Una segunda oportunidad vale más cuando viene acompañada de una lección aplicada, no de un discurso motivacional pegado en la pared.
Es posible que recibas noticias de alguien del pasado que quiere disculparse. Puedes leer su mensaje y responder cuando tengas claridad, sin sentirte obligado a hacerlo ese mismo minuto. Perdona si eso te ayuda, pero decide por separado cuánto acceso quieres darle hoy a tu vida. Acuario, no permitas que un tropiezo antiguo te cobre dos veces: toma lo que aprendiste y úsalo para elegir mejor tus próximos pasos. El futuro se empieza a mover cuando tú también dejas de caminar mirando por encima del hombro.
PISCIS – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aquel proyecto que dejaste guardado cuando la pandemia te cambió los planes necesita que le dediques una tarde de trabajo. Han pasado años y sigues diciéndote que lo retomarás cuando tengas más tiempo, más dinero o mejor ánimo. Mira, si esperas a que los tres se presenten juntos, vas a encontrar primero un billete olvidado en la lavadora. Todavía quedan poco más de tres meses para cerrar el año. Escoge un propósito, define una tarea pequeña y ponle día; avanzar poquito te dará una respuesta más útil que seguir imaginando cómo habría salido.
En pareja podrías sentir celos por un comentario, una demora en responder o una historia que te contaron a medias. Antes de acusar, separa lo que observaste de lo que supusiste. Preguntar con calma puede aclarar un malentendido que ya te habías convertido en película de suspenso, con villanos, persecución y final trágico. Si existe un hecho que te preocupa, dilo claramente y escucha la respuesta. Revisar cada movimiento de la otra persona solo agotará a los dos; la confianza se cuida con conversaciones honestas y acuerdos que puedan cumplir.
Puede que algunas amistades de tu pareja estén opinando sobre ti sin conocerte bien. No entres a competir por quién tiene más influencia ni le exijas que corte vínculos por un rumor. Cuéntale lo que te llegó y pregúntale si ha notado algo parecido. Lo importante será cómo manejan juntos la situación: si se respetan frente a terceros, las habladurías encontrarán menos espacio para meterse. Si esa gente te falta al respeto en persona, puedes poner un límite sin convertir la próxima reunión en concurso de gritos.
En un evento social, alguien que aprecias podría mostrar una actitud que te saque de quicio. Quizá trate mal al personal del lugar, haga una broma pesada o cuente algo que le confiaste. No te obligues a reír para evitar incomodidades. Puedes retirarte de la conversación y hablar después con esa amistad sobre lo ocurrido. A veces conocemos mejor a la gente al ver cómo se comporta cuando cree que todos le van a festejar las chingaderas. Deja que su reacción a tu comentario te muestre si vale la pena seguir compartiendo ciertos espacios.
También pon atención a tus cenas. Si acabas comiendo de más porque pasaste el día sin parar, prepara algo antes de llegar con hambre feroz y busca un horario que te siente mejor. Un malestar de estómago no se arregla a base de prometer “mañana sí me cuido” mientras repites lo mismo cada noche. Si el dolor o los síntomas persisten, consulta a un profesional de salud. Tu cuerpo no tiene por qué aguantar callado todas las prisas de tu agenda.
Cuando te acuestes y empieces a darle vueltas a errores viejos, anota qué asunto puedes atender al día siguiente y cuál ya no está en tus manos. Hay personas cercanas que han demostrado estar contigo; déjalas acompañarte sin sentir que debes aparentar alegría todo el tiempo. Si el desánimo se vuelve frecuente o difícil de sobrellevar, busca apoyo. Piscis, ya pagaste algunas facturas del pasado: usa lo que aprendiste para construir algo nuevo, aunque hoy solo te alcance para poner el primer ladrillo.