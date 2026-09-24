Incendio de baterías de litio obliga a evacuar 504 viviendas en el condado de Los Ángeles

El incendio en un almacenamiento de baterías de litio obligó este miércoles a evacuar más de 500 viviendas en la ciudad de La Verne, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de La Verne informó que el fuego parecía haberse extinguido en una instalación del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, pero las baterías de litio quemadas seguían peligrosamente calientes, lo que podría provocar una reacción en cadena explosiva.

Los residentes que habitan fuera de la zona de evacuación, cerca de la planta de tratamiento de agua, deben estar preparados para evacuar, ante el peligro de explosión y sin que se conozca cuándo se enfriarán las baterías.

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“El levantamiento de la alerta será un proceso largo. Implicará la desenergización de las baterías”, declaró el jefe de bomberos de La Verne, Brandon Coatney.

El jefe de bomberos mencionó que, después de que sean retiradas las baterías de litio quemadas de la instalación, las autoridades podrán reevaluar las órdenes de evacuación que afectan a centenares de residentes de La Verne.

Aunque no exista el riesgo de que las baterías exploten, las autoridades indicaron que todavía podría formar una columna de humo con vapores potencialmente peligrosos.

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“El punto de inflexión en el que podríamos relajar las órdenes sería cuando ya no se produjera calor y no emanaran vapores peligrosos“, dijo Coatney.

Imágenes divulgadas por el Departamento de Bomberos de La Verne mostraron las baterías en el interior del almacén.

Las baterías, algunas tan grandes como camionetas SUV, estaban alineadas cuando comenzó el incendio.

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Alrededor de 1,500 galones de agua por minuto fueron utilizados por los bomberos para extinguir las llamas y enfriar las baterías recargables, que normalmente se usan para almacenar la energía generada por los paneles solares de la planta.

Oficiales del Departamento de Policía de La Verne acudieron a cada una de las 504 viviendas que recibieron las órdenes de evacuación y, según las autoridades, nadie respondió en aproximadamente la mitad de ellas.

Se habilitó un refugio en el Centro Comunitario de La Verne, pero no había alojamiento nocturno disponible.

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En su lugar, la ciudad estaba preparada para proporcionar vales de hotel, y se informó que, hasta este miércoles, se habían distribuido unos 30 de los vales disponibles.

Se informó que el agua todavía es potable en La Verne y en todas las áreas abastecidas por el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, incluidos los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

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