Migbelis Castellanos da la bienvenida a su segundo bebé: así presentó a su hija Alma

La conductora venezolana Migbelis Castellanos se encuentra de fiesta con motivo del nacimiento de su segundo bebé junto al empresario Jason Unanue, una pequeña de nombre Alma.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la integrante del programa “Desiguales” anunció la llegada de su princesa junto a una emotiva sesión de fotos que inmortalizó la felicidad de la famosa por recibir a un miembro más en su familia.

“Llegó la hermanita de Caden. Alma Unanue”, anunció Migbelis Castellanos en su publicación. De acuerdo con sus palabras, el nacimiento tuvo lugar este 24 de septiembre a las 6:59 de la mañana.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica detalló cómo vivió esta experiencia al lado de sus seres queridos: “Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia. Mi esposo y el papá de mis hijos, mi persona de apoyo incondicional me ayudaba a aliviar los dolores durante las contracciones”, continuó.

Para concluir, Migbelis adelantó que pronto compartirá con sus seguidores el momento especial en el que su primogénito, el pequeño Caden de casi dos años de edad, conozca a su hermana menor. Mientras tanto, se enfocará en su recuperación y en disfrutar de su familia.

“Aún nuestro número 1 no ha conocido a nuestra número 2, pero seguro les mostraré esa reacción más adelante. Familia de 5”, finalizó.

Las fotografías, que muestran a la famosa cargando a su bebé Alma en brazos, no tardaron en desatar la emoción de sus seguidores, quienes le dedicaron palabras de cariño por esta nueva aventura en la que se embarca.

“No hay un sentimiento mas hermoso Mig, Dios la bendiga”, “Wow qué alegría”, “Awww que belleza”, “Que bendición, que alegría tan grande”, “Felicidades hermosa”, “Ahora el “Mi Alma” va a tener otro sentido” y “Que preciosa, es toda una muñequita”, son algunas de las palabras que destacan en la sección de comentarios bajo el post.

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