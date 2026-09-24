Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 25 al 27 de septiembre

El thriller de supervivencia protagonizado por Brad Pitt que explora la lealtad, la profunda resiliencia y el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo en el desafío más extremo de sus vidas: “Heart of the Beast”. El inquietante thriller psicológico de Lance Oppenheim sobre los límites de la ética periodística, la ambición desmedida y el morbo de la televisión moderna: “Primetime”. La cinta animada que sigue a dos mejores amigas recién graduadas de la preparatoria que están a punto de separar sus caminos: “Forgotten Island”. Y el documental sobre un pequeño periódico familiar en Oklahoma cque tras informar sobre casos de sexo, drogas y violencia dentro de la oficina del sheriff, se convierte en blanco de represalias: “Kill. Bury. Print”.

Heart of the Beast

Tras sufrir un infarto en pleno vuelo, el veterano oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (interpretado por Brad Pitt) sufre un brutal accidente aéreo que lo deja varado junto a Odin, su traumatizado perro de combate, en la implacable naturaleza salvaje de Alaska. Sin posibilidad de rescate cercano y gravemente heridos, el veterano militar y su fiel pastor alemán se ven obligados a emprender una agónica travesía a través de helados paisajes. En su lucha desesperada por alcanzar la civilización, deberán resistir temperaturas extremas, terrenos hostiles, feroz fauna silvestre y el peso de su propio trauma de combate. Dirigida por David Ayer —quien se reencuentra con Pitt doce años después de “Fury”— y producida por Damien Chazelle, la cinta cuenta además con las actuaciones de J.K. Simmons y Anna Lambe. Basada en un aclamado guion de Cameron Alexander, “Heart of the Beast” es un emotivo thriller de supervivencia que explora la lealtad, la profunda resiliencia y el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo en el desafío más extremo de sus vidas. Ya en cines.

Primetime

“Primetime”. Crédito: A24 | Cortesía

En 2006, el periodista Chris Hansen (Robert Pattinson) crea “To Catch a Predator”, un programa de televisión diseñado para desenmascarar a depredadores sexuales emboscados frente a las cámaras. Apoyado por un peculiar equipo de producción y vigilantes virtuales, la búsqueda obsesiva de audiencias convierte la justicia en un espectáculo mediático. Lance Oppenheim dirige este inquietante thriller psicológico sobre los límites de la ética periodística, la ambición desmedida y el morbo de la televisión moderna.

Forgotten Island

“Forgotten Island”, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado. Crédito: Universal Pictures | Cortesía

Jo y Raissa son dos mejores amigas recién graduadas de la preparatoria que están a punto de separar sus caminos. Durante su última noche juntas celebrando, encuentran un misterioso portal que las transporta a Nakali, una isla mística en la que se encuentran atrapadas. Pero para poder escapar de la isla y volver a casa, descubren que deben pagar un costo muy alto: entregar sus recuerdos, lo que pondría en peligro los momentos y el vínculo compartido de toda su amistad. Estreno en cines.

Kill. Bury. Print

“Kill. Bury. Print”. Crédito: Peacock | Cortesía

Cuando un pequeño periódico familiar en Oklahoma comienza a informar sobre casos de sexo, drogas y violencia dentro de la oficina del sheriff, sus integrantes se convierten en blanco de represalias. La tensión aumenta cuando el periódico obtiene una grabación en la que el sheriff y funcionarios locales hablan de asesinar a la familia, convirtiendo una investigación local en una noticia internacional. Documental producido por Rachel Maddow que estrena Peacock el domingo 27 de septiembre.

Chilean Mine Rescue: Rage Against Time

National Geographic recupera en este documental la historia de los 33 mineros chilenos que sobrevivieron 69 días atrapados, con entrevistas a supervivientes y rescatistas e imágenes de archivo nunca antes vistas.

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