Ronald Johnson celebra la captura de “El Kamoni”, importante narcotraficante en Michoacán

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este jueves la detención de Édgar Valeriano Orozco Cabadas, conocido como “El Kamoni”, quien era buscado por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico.

La captura ocurrió el 23 de septiembre en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional e Interpol México, de acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas.

Johnson señaló que “El Kamoni” era requerido en Estados Unidos por tráfico de drogas y recordó que existía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera localizarlo y llevarlo ante la justicia.

“Autoridades mexicanas capturaron a otro fugitivo buscado por los Estados Unidos, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares.”, escribió Johnson en X.

“Sacar de las calles a criminales peligrosos como este debilita las redes que trafican drogas letales, amenazan a empresas legítimas y aterrorizan a las comunidades… Trabajando juntos, estamos logrando que rindan cuentas y haciendo que nuestros dos países sean más seguros”, agregó el embajador.

Autoridades mexicanas capturaron a otro fugitivo buscado por los Estados Unidos, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares. “El Kamoni” es buscado en los Estados Unidos por tráfico de drogas y también está vinculado en México con la producción de drogas? https://t.co/rbhx0h5ijO pic.twitter.com/hG91kQdFEs — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 24, 2026

Líder regional del Cártel de Tepalcatepec

De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, Orozco Cabadas es identificado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec y como colaborador cercano de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como líder de Cárteles Unidos.

Las autoridades mexicanas también lo relacionan con la producción y distribución de drogas sintéticas, así como con actividades de extorsión contra empresarios del sector citrícola de Tierra Caliente, Michoacán.

En Estados Unidos enfrenta una investigación por conspiración relacionada con la fabricación, importación y distribución de sustancias controladas, al relacionarlo con envíos de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Michoacán.

Sigue leyendo:

– México detiene a “Don Flaco”, miembro del Cártel de Sinaloa requerido en extradición por EE.UU.

– Capturan en Sinaloa a “El Peli”, importante operador financiero de Los Chapitos.