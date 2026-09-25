CEER Exobot debuta con 1.111 hp y diseño de ciencia ficción

Arabia Saudita quiere tener algo más que petróleo y grandes inversiones para mostrar cuando se habla de movilidad. El país presentó CEER, su primera marca nacional de vehículos eléctricos, y uno de sus primeros proyectos difícilmente pasa desapercibido.

Lee también: Aseguradoras demandan a Kia y Hyundai por más de $1,000 millones

El protagonista es el Exobot, un modelo que llegará como sedán y SUV y que en su configuración más potente utiliza tres motores eléctricos para alcanzar 1,111 caballos de fuerza y 1,106 libras-pie de torque.

Puedes leer: Oficial: el Nissan Skyline volverá en diciembre de 2026

La versión de mayores prestaciones también cuenta con tracción integral y control vectorial del torque.

Prestaciones para llamar la atención

El sedán puede acelerar de 0 a 60 mph en 2.1 segundos, mientras el SUV completa la misma maniobra en 2.4 segundos. Las velocidades máximas son de 155 mph (250 km/h) para el primero y 130 mph (210 km/h) para el segundo.

El diseño tampoco busca pasar inadvertido. El sedán mide 5.26 metros de largo y el SUV llega a 5.02 metros, mientras ambos tienen 2.1 metros de ancho.

Uno de los elementos más particulares es el enorme parabrisas, que mide 2.4 metros de longitud y tiene una inclinación de 15 grados. CEER asegura que es el más grande producido hasta ahora.

EXOBOT-SUV-FRONT-QTR-VIEW. Crédito: CEER Motors. Crédito: Cortesía

Tecnología con sello saudí

La identidad local aparece incluso en algunos detalles del exterior. Las 32 barras luminosas hacen referencia a 1932, año de la unificación del Reino de Arabia Saudita, mientras las ruedas toman inspiración de patrones de la arquitectura tradicional del país.

También destacan las puertas Shahin Wing, cuyo diseño se inspira en el halcón Shahin. Las puertas delanteras y traseras rondan los tres metros de longitud y se abren formando un arco de unos 60 centímetros.

En el interior, la tecnología toma buena parte del protagonismo. El Exobot incorpora una pantalla curva de 48 pulgadas con resolución 8K, acompañada por otra central de 10.4 pulgadas y una adicional de 8 pulgadas para los ocupantes traseros.

Primera edición con 800 voltios

La gama comenzará con el Exobot First Edition, disponible en las dos carrocerías. Esta variante contará con tres motores eléctricos, tracción integral y 850 caballos de fuerza.

SHOWCAR-SEDAN-DOORS-FR45. Crédito: CEER Motors. Crédito: Cortesía

La batería tendrá 112 kWh y la autonomía anunciada llegará hasta 416 millas (670 km) en el sedán y 348 millas (560 km) en el SUV. Gracias a su arquitectura de 800 voltios, la batería puede pasar del 10% al 80% en menos de 30 minutos.

CEER también incorpora funciones de conducción asistida, cambios automáticos de carril, conducción manos libres y navegación punto a punto en autopistas. Las actualizaciones OTA permitirán modificar o añadir determinadas funciones sin acudir necesariamente a un taller.

Preparado para el calor del desierto

El desarrollo también toma en cuenta las temperaturas extremas de Arabia Saudita. El sistema Halo Cooling, según CEER, puede bajar la temperatura interior de 149 °F (65 °C) a 89.6 °F (32 °C) en unos 10 minutos.

El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por el Public Investment Fund (PIF) para desarrollar una industria automotriz dentro del país. Las proyecciones asociadas al proyecto calculan una contribución de $8,000 millones de dólares al PIB saudí para 2034 y una mejora de la balanza comercial de $21,000 millones de dólares.

Seguir leyendo:

Geely supera a BYD con su nueva carga ultrarrápida realmente impresionante

Toyota planea sumar 400,000 robots a sus fábricas desde 2028

Rolls-Royce crea un Phantom único inspirado en un colibrí