El Lamborghini Revuelto se transforma en un superauto de villano

Pocas modificaciones consiguen que un Lamborghini parezca todavía más intimidante, pero el Voltoro V1 lo intenta con una receta bastante directa.

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Venuum tomó un Revuelto y prácticamente borró parte de su apariencia original bajo una carrocería más ancha, un acabado negro satinado y enormes ruedas doradas.

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El resultado tiene una estética que fácilmente podría encajar en una película de Batman. No porque esconda cambios mecánicos extraordinarios, sino porque el trabajo exterior convierte al superdeportivo italiano en una máquina mucho más oscura y agresiva.

Carrocería ensanchada y nueva presencia

El proyecto incorpora un kit de carrocería ancha que modifica la apariencia de los guardabarros y hace que el Revuelto parezca más bajo y robusto. En el frontal también aparecen un divisor de grandes dimensiones, nuevos elementos laterales y un capó rediseñado con tomas de aire adicionales.

Venuum no ha confirmado que estas piezas produzcan mejoras concretas en refrigeración o aerodinámica. Por eso, aunque el Voltoro V1 tenga una imagen mucho más cercana a un auto de circuito, no hay datos que permitan asegurar que sea más rápido en pista.

El acabado negro juega otro papel importante. Al cubrir buena parte de las superficies del Revuelto, algunos de sus trazos originales pierden protagonismo. Las ruedas doradas y el emblema frontal de Lamborghini quedan entonces como los principales puntos de contraste.

La parte trasera se lleva todas las miradas

El cambio más evidente aparece detrás. El Voltoro V1 utiliza un enorme alerón fijo que domina la parte posterior y se combina con un difusor de grandes dimensiones.

En el centro de esta pieza aparece además un logotipo iluminado de Venuum. Aunque las imágenes pueden llevar a pensar que tiene alguna función adicional, el preparador no ha confirmado que se utilice como luz de freno.

Con el ensanchamiento de la carrocería, el alerón y el difusor, el Revuelto adquiere una apariencia mucho más extrema que la del modelo convencional.

Detalles del Vennum Black Voltoro V1. Crédito: Venuum. Crédito: Cortesía

Más de 1,000 hp, pero sin motor modificado

La cifra de potencia también merece una aclaración. Venuum describe el Voltoro V1 como un automóvil de más de 1,000 caballos de fuerza, pero eso no significa que el preparador haya aumentado la potencia.

El Lamborghini Revuelto original ya desarrolla 1,001 caballos de fuerza mediante su sistema híbrido enchufable. Hasta ahora, Venuum Black no ha anunciado modificaciones en el motor de combustión, los propulsores eléctricos o el sistema híbrido.

Por eso, el dato de potencia del Voltoro V1 parece corresponder a la configuración de fábrica del Lamborghini.

Todavía falta conocer cuánto cuesta

El precio de la preparación tampoco ha sido revelado. Un Lamborghini Revuelto 2027 supera los $612,000 dólares en Estados Unidos antes de sumar opciones, impuestos, cargos del concesionario y transporte.

El kit Voltoro V1 podría añadir una cantidad importante a esa cifra, aunque las estimaciones de entre $50,000 y $100,000 dólares todavía no representan un precio oficial anunciado por Venuum.

Por ahora, lo más claro del proyecto está en su apariencia. El Revuelto mantiene su corazón híbrido original, pero su nueva imagen lo hace parecer perfectamente preparado para el garaje de cualquier villano de Gotham.

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