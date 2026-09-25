J.B. Pritzker ha incrementado su fortuna a pesar de no percibir salario como gobernador de Illinois

A pesar de no haber cobrado ni un solo dólar de salario como gobernador de Illinois desde hace más de siete años, Jay Robert Pritzker no ha parado de hacer crecer su fortuna.

Al heredar la cadena hotelera Hyatt, el empresario californiano prácticamente aseguró su futuro desde hace varias décadas.

Sin embargo, la gran habilidad que posee para realizar negocios en el sector financiero lo convirtió en multimillonario y, con la vida resuelta, en 2019, asumió el reto de gobernar a Illinois con la particularidad de no aceptar los $177,412 dólares anuales que debe percibir como salario.

De hecho, se menciona que, con dinero de su propio bolsillo, logró elevarles la paga a varios de los miembros de su equipo de trabajo en el gobierno estatal.

Antes de asumir el cargo de gobernador, se calcula que el patrimonio neto de J.B. Pritzker hace siete años rondaba en $3,200 millones de dólares.

Después, al verse obligado a separarse del mundo de los negocios para asumir el cargo de gobernador, el demócrata optó por depositar varios de sus activos en fideicomisos ciegos, estrategia que le ha permitido continuar acumulando riqueza mientras se dedica resolver los problemas o carencias prevalecientes en el estado bajo su administración.

De acuerdo con la clasificación de la Revista Forbes, Pritzker figura en la posición 1,108 entre los hombres más ricos a nivel global.

Además, se filtró información indicando que, en el último año, el patrimonio neto de Pritzker aumentó en más de $500 millones de dólares y con ello actualmente su patrimonio suma aproximadamente $4,200 millones de dólares.

Otro punto sorprendente es que, el caso del actual mandatario estatal no es único en su familia, pues junto con él, otros 12 miembros de su clan también son multimillonarios.

A dos años de llevarse a cabo las próximas elecciones presidenciales, el mandatario de Illinois se encuentra entre los aspirantes a conquistar la candidatura presidencial demócrata y aunque él mismo señala estar enfocado de lleno en resolver la mayor parte de los problemas del estado a su cargo, personas cercanas a su círculo familiar, bajo condición de mantener en resguardo su identidad no dan por descartado ver su nombre y apellido sumado como opción en la boleta.

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