Juez federal señala condiciones “inhumanas” en ICE: salas abarrotadas, insalubres y degradantes

Un juez federal de Nueva York ordenó a ICE aplicar de manera permanente nuevas condiciones para las personas detenidas en 26 Federal Plaza, en Manhattan, después de concluir que durante 2025 fueron sometidas a hacinamiento, falta de higiene, problemas para dormir, alimentación insuficiente y acceso limitado a atención médica y abogados.

El juez de distrito Lewis A. Kaplan emitió una opinión de 127 páginas en el caso Barco Mercado v. Mullin, en la que concedió una injunction permanente y certificó una clase que incluye a todas las personas que actualmente están detenidas o que sean detenidas en el futuro por ICE en ese edificio.

El fallo no se limita a quienes permanecieron allí durante días. Kaplan determinó que algunas de las condiciones denunciadas podían afectar a las personas prácticamente desde su llegada, entre ellas la falta de atención médica adecuada, las restricciones para realizar llamadas confidenciales a abogados y las condiciones de hacinamiento e higiene.

Más de 70 detenidos en una misma habitación

El documento judicial describe cómo aumentó la cantidad de personas retenidas en las salas de espera de 26 Federal Plaza. Antes del verano de 2025, ICE normalmente mantenía allí a menos de 10 detenidos. Hacia finales de mayo, la cifra llegó a entre 40 y 70 personas en las salas en determinados momentos, según el expediente.

Los testimonios recogidos durante el proceso también describieron las condiciones para dormir. El tribunal encontró que ICE no proporcionaba camas, catres, almohadas ni otros elementos adecuados, por lo que algunos detenidos tuvieron que descansar sobre láminas de aluminio o mylar. Las luces permanecían encendidas durante la noche y algunos testimonios señalaron temperaturas extremadamente frías o calientes.

En materia de higiene, el fallo recoge testimonios de personas que dijeron no haber podido bañarse ni cepillarse los dientes. Una persona aseguró haber permanecido 19 días con la misma ropa con la que fue arrestada. Otra mujer declaró que durante cinco días de menstruación solo recibió dos toallas sanitarias para todas las mujeres de su habitación.

¿Qué tendrá que cambiar ICE?

La nueva orden establece, entre otras medidas, límites de ocupación y un mínimo de 50 pies cuadrados de espacio por detenido, además de condiciones adecuadas para dormir. Las personas que pasen la noche deberán recibir una colchoneta, almohada y manta limpias, mientras que las luces deberán atenuarse entre las 9:00 p. m. y las 7:00 a. m.

También se ordenan mecanismos para garantizar llamadas legales confidenciales, incluida la posibilidad de realizar una llamada dentro de la primera hora de detención. El tribunal estableció además requisitos relacionados con evaluaciones médicas, alimentación, higiene y temperatura de las salas.

El medio Axios, al reportar el fallo, destacó que Kaplan describió las condiciones como “inhumanas e inconstitucionales” y señaló que ICE había mantenido a personas durante periodos mucho mayores de los previstos para esas instalaciones.

Por su parte, la ACLU, una de las organizaciones que llevó el caso, dijo que la orden representa protecciones permanentes para quienes sean detenidos en el lugar. La organización sostuvo que no debería haber sido necesaria una demanda federal para que ICE cumpliera con sus obligaciones.

El fallo, por tanto, no elimina la facultad del gobierno para realizar detenciones migratorias. Lo que establece son condiciones obligatorias sobre cómo deben ser tratadas las personas mientras permanezcan bajo custodia de ICE en 26 Federal Plaza.

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