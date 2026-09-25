“Trump recibirá su merecido el día de las elecciones”, advierte Thomas Massie, congresista republicano

Thomas Massie, representante por Kentucky, quien se ha convertido en el principal republicano en oponerse a la mayoría de las políticas del presidente Donald Trump, le augura al Partido Republicano una dolorosa derrota en las elecciones intermedias y, por consecuencia, un complejo panorama en los dos años que le restarán al mandato del político neoyorquino.

“Creo que recibirá su merecido el día de las elecciones, y al día siguiente creo que habrá un ajuste de cuentas”, expresó en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, uno de los medios informativos vetados por la Casa Blanca debido a sus críticas.

El conservador originario de Virginia Occidental afirma que muchos de los políticos cuyos nombres figuran en las boletas electorales de noviembre respaldados por Trump se dieron cuenta muy tarde del error de haberse vinculado a los desaciertos de su administración principalmente en materia de economía, migración y seguridad, lo cual terminará por cobrarles factura al enfrentar votos de castigo.

“Yo era el republicano que llevaba mucho tiempo alzando la voz, y todos ellos apoyaban lo que Trump quisiera, lo respaldaban en las primarias. Están a punto de sufrir una derrota aplastante en las elecciones intermedias”, subrayó.

I joined @KaitlanCollins last night on CNN to explain why Epstein Files Transparency Act 2 will succeed and why the GOP is in for a shellacking this November. pic.twitter.com/G45JisQpKB — Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 25, 2026

Bajo la perspectiva de Massie, otro de los graves errores que terminará hundiendo a Trump frente a la ciudadanía es haberle abierto las puertas de la Casa Blanca al líder de quien asegura ser el mayor adversario de Estados Unidos.

“Invita a un comunista a la Casa Blanca, cuando yo ni siquiera puedo ir a la fiesta de Navidad. Su campaña de represalias contra los republicanos, en mi opinión, contrasta enormemente con la forma en que trata al líder comunista de China y también al alcalde de Nueva York, pero así es él. No es un ideólogo. No tiene una visión clara de la vida, ni, sinceramente, ninguna creencia”, externó.

Los comentarios del congresista por Kentucky se alinean a los resultados de la mayoría de las encuestas llevadas a cabo a menos de dos meses de la celebración de las elecciones anticipando una victoria demócrata que le devolverá el control de la Cámara de Representantes y quizá hasta el Senado.

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