Jueces reprenden a colegas de Trump por el plan de ICE de detener sin fianza a inmigrantes

Seis jueces del Segundo Circuito de Apelaciones cuestionaron duramente los argumentos de dos de sus colegas en una disputa sobre la política de ICE que busca mantener detenidos a determinados inmigrantes sin una audiencia para determinar si pueden salir bajo fianza.

La nueva disputa surgió cuando el tribunal rechazó volver a examinar en pleno el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño detenido por las autoridades migratorias. El documento oficial del tribunal señala que no hubo una mayoría a favor de conceder una nueva revisión del caso.

El caso tiene como antecedente una decisión de abril en la que un panel del Segundo Circuito determinó que la administración no podía aplicar de esa manera una disposición de la ley migratoria para mantener automáticamente detenido a Barbosa da Cunha sin una audiencia de fianza. El tribunal sostuvo entonces que la sección 1226(a), y no la 1225(b)(2)(A), era la norma aplicable a personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que no fueron detenidas al momento de ingresar o poco después.

Barbosa da Cunha llevaba más de 20 años viviendo en Estados Unidos. De acuerdo con el fallo de abril, tenía una solicitud de asilo pendiente desde 2016, autorización para trabajar, una vivienda, una empresa de construcción y no contaba con antecedentes penales.

La fuerte respuesta contra los jueces disidentes

Los jueces Joseph F. Bianco y Alison J. Nathan, junto con Eunice C. Lee, Beth Robinson, Myrna Pérez y Sarah A. L. Merriam, coincidieron en rechazar la solicitud de revisión presentada después del fallo de abril. El documento del 25 de septiembre identifica además opiniones separadas de los jueces Matthew A. Schwartz, Richard J. Sullivan, Steven J. Menashi y Michael H. Park.

En su opinión, Bianco y Nathan calificaron de “incorrecto y extremo” uno de los argumentos planteados por Menashi sobre el procedimiento de hábeas corpus utilizado por Barbosa da Cunha.

También cuestionaron que Schwartz planteara alternativas para que el gobierno pudiera implementar la política de detención sin fianza. Según la opinión citada en los documentos del caso, los jueces señalaron que no correspondía a los magistrados aconsejar al gobierno sobre cómo reducir las consecuencias de su posición legal.

La discusión ocurre mientras el gobierno federal mantiene el litigio sobre el alcance de sus facultades de detención migratoria. La administración llevó el caso de Barbosa da Cunha hasta la Corte Suprema, donde el expediente fue distribuido para una conferencia prevista para el 28 de septiembre de 2026.

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