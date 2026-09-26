Un folleto oficial de Medicaid llevó a beneficiarios a un sitio para adultos en DC

Una tarjeta oficial enviada a beneficiarios de Medicaid en Washington D.C. terminó provocando una situación inesperada: el enlace incluido para consultar información de atención médica dirigía a un sitio web con contenido para adultos.

El caso fue reportado por The Washington Post, que entrevistó a Kristin Wallace, una mujer de 34 años que acababa de regresar a Washington D.C. después de vivir varios años en Los Ángeles. Sin empleo y mientras buscaba atención para varias condiciones médicas, Wallace solicitó cobertura de Medicaid.

Cuando recibió su tarjeta por correo, encontró el logotipo del Department of Health Care Finance (DHCF), su nombre y dirección, además de una URL que supuestamente debía llevarla al portal de la agencia. Sin embargo, al escribirla en su computadora, terminó en una página con contenido aparentemente pornográfico y texto en un idioma que no reconocía.

“Era como un dibujo animado de una mujer rubia con grandes pechos”, relató Wallace al Post. La mujer explicó que cerró rápidamente la página porque temía que su computadora pudiera estar en riesgo.

¿Qué ocurrió con el enlace de Medicaid?

El DHCF confirmó que el correo era auténtico, pero explicó que la tarjeta contenía una URL antigua que terminaba en “.com”. De acuerdo con la dependencia, ese dominio había sido utilizado anteriormente por la agencia, mientras que el sitio oficial actual utiliza una dirección “.gov”.

La portavoz del departamento, Dorinda White, señaló que el antiguo sitio había sido administrado por un contratista y que el contrato terminó en febrero. Posteriormente, el dominio fue adquirido por una organización no gubernamental.

El medio también revisó registros de dominios y encontró que la dirección fue registrada nuevamente el 14 de agosto mediante una compañía con sede en Singapur. La identidad del registrante aparece oculta y el registro señala una dirección postal en Camboya.

El DHCF aseguró que sus sistemas no fueron comprometidos y que no se expusieron datos protegidos. La agencia inició una revisión de sus materiales impresos y digitales para determinar cuántos envíos pudieron contener la dirección equivocada. White indicó que el problema podría haber afectado a personas recién inscritas en Medicaid o que solicitaron una tarjeta de reemplazo.

Un problema que va más allá de una URL

El episodio también generó preocupación por el riesgo de que un dominio gubernamental abandonado sea reutilizado por terceros. Josh Jacobson, consultor tecnológico y comisionado vecinal asesor en Washington D.C., explicó al Post que este tipo de situaciones puede ser aprovechado para atraer usuarios hacia páginas destinadas a obtener información o promover determinados servicios.

“Hay muchos individuos malintencionados que intentan encontrar dominios que antes pertenecían al conjunto de dominios del gobierno”, señaló Jacobson.

El incidente ocurre además después de que el DHCF reconociera otro problema de seguridad en julio. Según la propia agencia, dos informes publicados en su sitio contenían información personal oculta que pudo ser accesible sin autorización entre 2023 y julio de 2026.

Para Wallace, el error resultó difícil de entender porque se trataba de una comunicación oficial dirigida a personas que dependen de Medicaid para acceder a servicios médicos.

“¿Quién no comprobó dos veces que la URL fuera correcta antes de enviar información confidencial a no sé ni cuántas personas?”, cuestionó.

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