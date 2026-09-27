Adrián Marcelo destapa los motivos que acabaron con su matrimonio

Adrián Marcelo, el polémico comediante mexicano, confesó en una entrevista con Shanik Berman que, después de salir de “La Casa de los Famosos México 2”, se concentró en su crecimiento profesional y dejó de lado su matrimonio con Karina Puente.

Admitió que después de su participación en el reality su relación estaba bien, pero que había una herida que atender y no lo hizo: “Lo que pasa, y eso sí fue mi culpa, es que me estaba esperando una cantidad de trabajo ridícula por tener un buen equipo de trabajo”, mencionó.

Y más adelante aseguró que su mayor error fue “invisibilizar ese dolor que existía”.

¿Cuándo se divorció Adrián Marcelo?

El comediante contó que el divorcio se concretó hace dos meses, pero que lleva un año separado de Puente. Su matrimonio duró cinco años y no lograron tener hijos debido a dificultades para embarazarse.

Indicó que Puente lo corrió por “ser frío y distante” y que pensó que el alejarlo haría que volviera con más amor, pero no fue así.

“La fractura, el deterioro del matrimonio, sí me corresponde a mí porque descuidé a mi pareja y me enfoqué en lo laboral”, mencionó y también añadió: . “Hubo pleitos que derivaron en diferencias irreconciliables (…) me divorcié por no atender mi matrimonio, lo descuidé”.

Expresó que en este momento no mantiene ningún tipo de comunicación con su exesposa, pero espera que algún día puedan terminar juntos: “Yo espero culminar mi vida un día con ella”.

En la actualidad, confesó que tiene diferentes proyectos profesionales y que se enfocará en eso. De hecho, hubo fuertes rumores que lo vincularon a “La Casa de los Famosos All-Stars” de Telemundo, pero aseguró que no volvería a ningún formato similar.

Durante su paso en la versión de México, el comediante fue acusado de machista y emitió algunos comentarios infortunados en contra de Gala Montes; eso le acarreó un sinfín de detractores.

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