Joven de Georgia es acusado de asesinato tras hallar restos humanos desmembrados en el maletero de su auto

Un joven de 18 años fue acusado de asesinato en Georgia después de que la policía encontrara bolsas de basura con restos humanos desmembrados en el maletero de su automóvil, informaron las autoridades.

Kingston Lammar Bradley enfrenta un cargo de asesinato con malicia y otro por ocultar la muerte de una persona, según la policía de Smyrna.

La investigación comenzó después de que testigos lo vieran caminando por el complejo de apartamentos donde vivía con un contenedor. Cuando Bradley se percató de que lo habían observado, presuntamente dejó caer el recipiente y corrió hacia su apartamento, relató la teniente Meredith Holt durante una conferencia de prensa.

Los testigos alertaron a la policía después de encontrar restos humanos dentro del contenedor.

La policía encontró bolsas con restos en el automóvil

Las autoridades ya habían acudido anteriormente al apartamento de Bradley luego de que familiares de una mujer desaparecida informaran que el automóvil y el teléfono de la víctima se encontraban en ese lugar.

En esa primera visita, los agentes no obtuvieron una orden para registrar la propiedad.

Después del hallazgo realizado por los testigos, la policía regresó con una orden de registro para revisar el automóvil de Bradley.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Smyrna, los investigadores encontraron en el maletero una bolsa de basura fuertemente cerrada que mostraba “la silueta de una parte del cuerpo”.

Los agentes notificaron a la Oficina del Médico Forense del condado de Cobb, que confirmó que las bolsas contenían restos humanos.

El jefe de la Policía de Smyrna, Keith Zgonc, identificó a la víctima como Shanteria “KT” Mosley, cuya familia había reportado su desaparición.

Mosley trabajaba como repartidora de DoorDash

Las autoridades confirmaron que Mosley trabajaba como repartidora para DoorDash.

La empresa informó a los investigadores que la mujer no estaba trabajando el día en que desapareció, de acuerdo con información citada por FOX 5 Atlanta. DoorDash también informó a la revista People que la cuenta de Mosley estuvo activa por última vez el martes.

La policía todavía intenta determinar qué relación existía entre Bradley y Mosley.

“No sabemos todavía qué conexión tenía Bradley con la víctima”, explicó Holt.

Los investigadores tampoco han informado públicamente cómo murió Mosley ni cuándo ocurrió el homicidio.

La policía continúa buscando más restos humanos

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de otros posibles restos humanos relacionados con el caso.

Holt calificó el crimen como particularmente grave y señaló que, durante sus 25 años en las fuerzas del orden, había participado en numerosas investigaciones de homicidio.

“Este es un crimen impactante. No sé de qué otra manera describirlo”, dijo la teniente durante la conferencia de prensa.

Holt agregó que también había trabajado durante 16 años en investigaciones relacionadas con delitos contra niños y consideró que este caso era especialmente perturbador.

“No puedo imaginar por lo que está pasando la familia”, afirmó.

La policía indicó que había respondido varias veces anteriormente al apartamento de Bradley por disputas domésticas. Sin embargo, Holt señaló que durante esas intervenciones no había surgido nada que indicara que el joven pudiera estar relacionado con un homicidio.

Bradley permanece detenido sin derecho a fianza

Bradley compareció ante un tribunal de magistrados del condado de Cobb el jueves, donde un juez negó concederle libertad bajo fianza, según FOX 5.

Además del cargo de asesinato con malicia, enfrenta un cargo relacionado con el ocultamiento de la muerte de una persona.

Su próxima audiencia judicial está prevista para octubre.

La investigación continúa mientras los detectives intentan esclarecer las circunstancias de la muerte de Mosley, determinar la relación entre la víctima y el acusado y localizar cualquier otro resto humano que pudiera estar relacionado con el caso.

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