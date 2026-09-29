Beneficios de CalFresh en octubre: ¿Cuándo recibirás el pago con aumento en California?

En el estado de California, aproximadamente más de cinco millones de personas reciben mensualmente beneficios económicos por parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el cual está administrado por el Departamento de Servicios Sociales del Estado (CDSS) y opera bajo el nombre de CalFresh.

SNAP es un programa social financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con el cual se benefician cerca de 40 millones de personas todos los meses y tiene el objetivo principal de garantizar seguridad alimentaria entre los hogares de bajos ingresos o recursos.

Los fondos se distribuyen entre los estados, quienes se encargan de enviar el dinero a los hogares a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) que básicamente opera como una tarjeta de débito con la que los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados.

¿Cuándo se pagarán los beneficios de CalFresh en California?

Cada estado cuenta con una metodología y fecha para la distribución de los fondos; en el caso de California, los residentes suscritos al programa social reciben su dinero entre el primero y décimo día; no obstante, el día exacto para cada beneficiario dependerá del último dígito de su número de caso; por ejemplo, si el número de caso termina en “1”, recibirá el dinero el primer día del mes y así sucesivamente.

Beneficiarios de SNAP reciben aumentos

De acuerdo con la entidad, a partir de este 1 de octubre del 2026, los hogares beneficiarios de SNAP recibirán aumentos en sus pagos mensuales; este ajuste se extenderá hasta septiembre del próximo año. Las familias obtienen montos mensuales dependiendo de la cantidad de integrantes que ocupa cada hogar; en este caso, con los nuevos aumentos, quedan de la siguiente manera:

1 miembro: $306 dólares.

2 miembros: $562 dólares.

3 miembros: $808 dólares.

4 miembros: $1,023 dólares.

5 miembros: $1,217 dólares.

6 miembros: $1,463 dólares.

7 miembros: $1,616 dólares.

8 miembros: $1,841 dólares.

Cada miembro adicional: +$225 dólares.

¿Qué alimentos no están permitidos comprar con las tarjetas EBT?

Entre las reglas del programa se prohíbe el uso de las tarjetas EBT para la compra de alimentos que no pertenecen a la canasta básica, como: vitaminas, medicamentos y suplementos, bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores) o tabaco, comida para mascotas, productos de limpieza. Recientemente, también se han impulsado nuevas restricciones para la compra de bebidas azucaradas y snacks con el propósito de impulsar el consumo de alimentos más saludables.

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