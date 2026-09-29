Cáncer testicular: el tumor más frecuente en hombres jóvenes

Es un tumor poco frecuente en la población general, pero es el que más se diagnostica en varones de entre 15 y 40 años. El cáncer testicular representa cerca del 1% de todos los cánceres masculinos, aunque en el grupo de edad de los adultos jóvenes ocupa el primer lugar. Su buen pronóstico contrasta con un problema persistente: muchos pacientes tardan semanas o meses en acudir al médico.

Los testículos son las glándulas que producen espermatozoides y testosterona. El cáncer se origina cuando las células de estos órganos se multiplican de forma descontrolada. Más del 90% de los casos corresponde a los llamados tumores de células germinales, que se dividen en dos grandes grupos: seminomas y no seminomas. Los primeros suelen crecer más lentamente; los segundos, más agresivos, requieren a menudo un tratamiento más intensivo.

Según datos de organismos internacionales como la Sociedad Americana contra el Cáncer, el pico de aparición se ubica alrededor de los 30 años, y es más frecuente en hombres de raza blanca que en otras poblaciones. En las últimas décadas, su incidencia ha aumentado en muchos países, un fenómeno que los especialistas aún no logran explicar del todo.

Factores de riesgo

Los médicos identifican varios elementos que elevan la probabilidad de desarrollar la enfermedad:

Criptorquidia: el testículo que no desciende al escroto durante el desarrollo es el principal factor de riesgo conocido.

el testículo que no desciende al escroto durante el desarrollo es el principal factor de riesgo conocido. Antecedentes familiares: tener un padre o hermano con este cáncer aumenta el riesgo.

tener un padre o hermano con este cáncer aumenta el riesgo. Antecedente personal: quienes ya tuvieron cáncer en un testículo presentan mayor probabilidad de desarrollarlo en el otro.

quienes ya tuvieron cáncer en un testículo presentan mayor probabilidad de desarrollarlo en el otro. Infertilidad y ciertas anomalías genéticas , como el síndrome de Klinefelter.

, como el síndrome de Klinefelter. Infección por VIH, según algunos estudios.

Sin embargo, muchos pacientes no presentan ningún factor de riesgo, por lo que la vigilancia es importante para todos los varones jóvenes.

Señales de alerta

El síntoma más común es un bulto o endurecimiento en uno de los testículos, generalmente indoloro. Otros signos que deben motivar una consulta son:

Aumento de tamaño o cambio en la consistencia del testículo.

Sensación de pesadez en el escroto.

Molestia o dolor sordo en la parte baja del abdomen o la ingle.

Aumento de la sensibilidad o crecimiento de las mamas, en algunos casos.

Los especialistas subrayan que no todo bulto es cáncer: existen condiciones benignas, como los quistes o la varicocele, que también pueden causar cambios. Pero solo un profesional puede distinguirlas.

El autoexamen: un gesto de cinco minutos

Los urólogos recomiendan que los hombres jóvenes se examinen los testículos una vez al mes, preferiblemente después de una ducha caliente, cuando la piel del escroto está relajada. El procedimiento consiste en sostener cada testículo con ambas manos y hacerlo rodar suavemente entre los dedos, buscando bultos, zonas duras o cambios de tamaño. Es normal que un testículo sea ligeramente más grande que el otro y que exista una estructura blanda en la parte posterior, el epidídimo.

Cabe aclarar que algunas guías clínicas no recomiendan el autoexamen como estrategia formal de cribado, por falta de evidencia de que reduzca la mortalidad. Aun así, coinciden en que conocer el propio cuerpo y consultar ante cualquier cambio es una conducta valiosa.

Diagnóstico y tratamiento

Ante la sospecha, el médico realiza un examen físico y solicita una ecografía testicular, que permite distinguir si la masa es sólida y sospechosa. También se miden en sangre los marcadores tumorales, como la alfafetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. La confirmación se obtiene tras la extirpación del testículo afectado (orquiectomía), procedimiento que además es el primer paso del tratamiento.

Dependiendo del tipo de tumor y de su extensión, pueden añadirse vigilancia activa, quimioterapia, radioterapia o cirugía de los ganglios linfáticos. Con estos abordajes, la supervivencia a cinco años supera el 95% en enfermedad localizada y se mantiene alta incluso cuando hay diseminación, un logro que convierte a este cáncer en uno de los más curables de la oncología moderna.

Fertilidad y calidad de vida

Una de las principales preocupaciones de los pacientes es el impacto sobre la fertilidad y la sexualidad. Un solo testículo sano suele bastar para producir testosterona y espermatozoides, y quienes lo desean pueden colocarse una prótesis testicular por razones estéticas. Como algunos tratamientos, especialmente la quimioterapia, pueden afectar la producción de esperma, los especialistas recomiendan preservar semen en un banco antes de iniciarlos.

El obstáculo cultural

Los médicos coinciden en que el mayor enemigo del pronóstico no es la enfermedad en sí, sino el silencio. El pudor, el miedo a un diagnóstico o la creencia de que “es algo pasajero” llevan a muchos jóvenes a postergar la consulta, permitiendo que el tumor avance. Campañas de concientización, como el movimiento internacional “Movember”, han contribuido a romper el tabú, pero el desafío persiste.

“Un bulto en el testículo no es motivo de vergüenza, es motivo de consulta”, suelen repetir los especialistas. En una enfermedad donde el tiempo es decisivo, ese gesto puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo.

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