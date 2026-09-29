Gala Montes arremete contra María José y Paty Cantú por supuesto plagio a su tema “La Mala”

Gala Montes sorprendió con una nueva ronda de declaraciones y en esta ocasión, tuvo como blanco a las cantantes María José y Paty Cantú por presunto plagio de su tema “La Mala”, perteneciente a su material discográfico “Hija de Nadie”.

Fue durante la tarde del 28 de septiembre que la exparticipante de “La Casa de los Famosos México” rompió el silencio sobre la situación y expresó su molestia ante la falta de respuesta por parte de ambas artistas.

“Ustedes saben que yo con Paty me llevaba muy bien, al parecer… yo he estado intentando comunicarme con ella muchas veces, no me contesta. Como saben, la novia de mi hermana trabaja con Paty, yo creo que por eso Paty me dejó de contestar”, contó desde sus historias de Instagram.

Dentro de su video, Gala Montes afirma que la canción lanzada recientemente por María José cuenta con muchas similitudes al sencillo que lanzó el 4 de agosto de este 2026.

@la.polemica 🚨 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON “LA MALA”? 👀🎶 Hay una coincidencia que ya está llamando la atención en redes. María José estrenó “La Mala del Cuento” el pasado 24 de septiembre, y el título inevitablemente ha hecho que algunos recuerden el proyecto musical de Gala Montes. Porque Gala también tiene preparado su disco “La Mala”, cuyo lanzamiento está previsto para este mes de octubre. Y aquí está lo curioso: mientras María José ya presentó su canción, muchos estamos esperando con emoción que finalmente salga el disco “La Mala” de Gala Montes, un proyecto que ha generado bastante expectativa entre sus seguidores. 👀🎶 Hasta el momento, no existe información que confirme que una artista haya tomado la idea de la otra, así que podría tratarse simplemente de una coincidencia. Pero ustedes díganme… ¿Creen que es pura coincidencia que ambas lleguen con proyectos relacionados con “La Mala” prácticamente al mismo tiempo? 🤔👇 #galamontes #patycantu #mariajose #chisme #lamala ♬ sonido original – La polemica

“Hicieron una canción que se llama ‘La Mala del Cuento’, la cual se parece mucho a ‘La Mala’, primer single de mi disco. Sí me parece una copia totalmente de lo que llevo trabajando hace mucho tiempo“, lamentó.

La joven de 26 años de edad extendió su molestia a María José y expuso los supuestos malos tratos que habría vivido de su parte durante los últimos años. “A mí la Josa, la verdad, nunca me apoyó. Cuando fui un target para la comunidad LGBT, para ella sí, pero después de eso ya no (…) Empezó a hablar mal de mi, que no tenía talento, lo cual me parece horrible entre artistas menospreciarnos de esa forma“, continuó.

El público da su veredicto sobre las declaraciones de Gala Montes

Los señalamientos de la famosa no pasaron desapercibidos para los internautas, quienes no dudaron en emitir su veredicto sobre ambos temas musicales.

“Ya fui a escucharlas y nada que ver”, “En esta sí no te apoyo, Gala. Cero que ver”, “Solo se parece en el nombre”, “Nada que ver” y “Se parece más a la de ‘no es que sea mala persooooonaaa'”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Aunado a estos mensajes, el público expresó su descontento con los señalamientos de Montes hacia María José, argumentando que esta no acostumbra a protagonizar polémicas y prefiere mantenerse enfocada en su carrera.

“Cómo se compara con María José”, “Con la Josa no.. con la Josa no”, “Esta semana es María José, la próxima semana será el ganador o ganadora de la casa y así nos vamos”, señalaron diversos usuarios.

Mientras tanto, tanto Paty Cantú como María José se han mantenido al margen de la polémica y de responder a las acusaciones de Gala Montes.

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