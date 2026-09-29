Jacob Elordi confrontó a paparazzis en París durante salida con Kendall Jenner

Un tenso episodio sacudió la tranquilidad nocturna de la capital francesa tras el arranque de la Semana de la Moda de París. El actor australiano Jacob Elordi y la supermodelo estadounidense Kendall Jenner protagonizaron un incómodo cruce con un grupo de paparazzi que no dejaba de acosarlos con intensos flashes mientras la pareja intentaba regresar caminando a su hotel.

El percance quedó registrado en varios videos difundidos a través de redes sociales y publicado por medios como Page Six. En las imágenes se observa al actor de 29 años sujetando fuertemente la mano de la modelo mientras intentaban avanzar entre la multitud de fotógrafos.

Ante la insistencia de las cámaras, el actor de “Euphoria” decidió frenar el paso y confrontar de forma directa a los fotógrafos para pedirles distancia. “Aguarden, aguarden, aguarden… ¿Podemos simplemente caminar a casa?”, expresó visiblemente molesto Elordi.

Ante la falta de respuesta inmediata de los fotógrafos, añadió: “Deténganse, deténganse. Ya tienen la foto. ¿Podemos volver a nuestro hotel? Sin flashes, solo déjenos caminar”.

Por su parte, Kendall Jenner, vestida con un elegante conjunto otoñal, evitó en todo momento el contacto visual con los lentes de las cámaras, protegiéndose el rostro con las manos para esquivar la ráfaga de flashes. La pareja contaba con un equipo de seguridad privada, pero la insistencia del tumulto hizo difícil el trayecto por las calles parisinas.

El incidente ocurre en medio de la apretada agenda de la modelo en la capital gala, donde recientemente abrió los eventos desfilando para firmas de alto perfil como L’Oréal.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado de manera oficial el estatus de su relación ante la prensa, se les ha visto juntos desde principios de año en eventos como el Festival de Coachella, consolidándose como una de las parejas más perseguidas por los medios internacionales.

Las reacciones en internet no se hicieron esperar. Cientos de seguidores elogiaron la actitud caballerosa y protectora del actor australiano ante el acoso mediático, al tiempo que reabrieron el debate sobre los límites del periodismo de espectáculos y el derecho a la privacidad de las celebridades en espacios públicos.

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