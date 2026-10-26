Hispano enfrenta cargos por agresiones sexuales en el condado de Orange

Un hispano fue arrestado tras ser acusado por varias agresiones sexuales que presuntamente cometió en el condado de Orange.

Jaime Marín, de 38 años, es sospechoso de un ataque sexual contra su compañera de piso en una vivienda la madrugada del domingo 25 de octubre de 2025 en la ciudad de Santa Ana.

El Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) informó que Marín ya era buscado por su presunta implicación con otros delitos sexuales que cometió contra un menor.

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El SAPD dijo que, aproximadamente a las 3:30 a.m. del domingo, oficiales acudieron a una vivienda en la cuadra 2000 de South Lowell Street después de recibir reportes de una agresión sexual.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el presunto responsable, Jaime Marín, vivía en una casa anexa en el patio trasero de la misma propiedad.

Según los oficiales, el hispano irrumpió sin permiso en la habitación de su compañera de piso y la agredió sexualmente.

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La víctima recibió atención médica adecuada, y además le proporcionaron recursos y servicios de apoyo, informó el SAPD.

El SAPD dijo que los investigadores también descubrieron que el sospechoso tenía una orden de arresto pendiente en Tustin por delitos sexuales distintos, que incluyen actos lascivos con un menor, distribución de pornografía y poner en peligro a un menor.

El Departamento de Policía de Santa Ana no proporcionó detalles adicionales sobre la supuesta agresión sexual previa y las circunstancias en relación con la orden de arresto pendiente que tiene el hombre hispano en Tustin.

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Jaime Marín se encuentra bajo custodia de las autoridades en la cárcel de la ciudad de Santa Ana.

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