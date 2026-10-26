“Historias Prohibidas”, el spin-off que da voz a quienes solo pueden hablar desde el anonimato

En una entrevista exclusiva para La Opinión de Los Ángeles, Pepe Grajales, conductor de “Historias Prohibidas, habló del origen del proyecto, de cómo construyen un espacio seguro para sus invitados y de los episodios que más lo han marcado. El podcast, derivado de “Historias Únicas de Pepe&Chema”, está disponible desde hoy, 26 de octubre, para verse y escucharse en Amazon Music.

El podcast reúne testimonios de personas cuya identidad permanece protegida. En cada episodio revelan secretos, situaciones de riesgo, decisiones, trabajos y experiencias que podrían traerles consecuencias personales, profesionales o legales si las contaran públicamente.

“Aquí lo importante no es saber quién habla, sino entender lo que vivió”, señaló Pepe&Chema sobre la propuesta. Explicó que, desde el inicio, buscaron historias a las que normalmente no tendrían acceso, y que este formato les permite escuchar a quienes tienen algo extraordinario que contar, siempre que se proteja su identidad.

Un proyecto nacido de lo que no podía publicarse

Durante la entrevista, Grajales explicó que el spin-off surgió de la necesidad de dar continuidad a relatos que no encontraban lugar en ninguna plataforma. Pero que encontraron su hogar en Amazon Music. Este lunes, publicaron el primero de los diez casos previstos, con los que darán difusión a historias que hasta ahora no se habían atrevido a contar.

Aseguró que el espacio también permitió que muchas personas hablaran por primera vez, y se mostró asombrado de que se atrevieran a compartir experiencias tan fuertes.

Sobre cómo se construye un espacio seguro, fue claro: “El espacio seguro se construye a través de la confianza”. Esa confianza, dijo, nace de las pláticas previas con los invitados, a quienes se procura dar todas las comodidades y asegurarles que no serán juzgados.

Atribuye parte del éxito del programa a que se convirtió en un lugar donde la gente habla sin presiones: él pregunta y el invitado decide si responde o no. Considera que el carácter voluntario de la participación ayuda a que los asistentes lleguen con tranquilidad y seguridad. También señaló que se les muestran los videos antes de su publicación para que se sientan más seguros al revelar sus historias.

Las historias más difíciles

Respecto al mayor desafío emocional, Grajales dijo que depende de cada persona. Aunque el primer y el segundo capítulo son muy intensos, destacó uno sobre el aborto. Su protagonista apoya a mujeres que se encuentran en países donde nadie quiere atenderlas y que llegan en un estado de profunda desesperación. En ese episodio también se relata cómo algunas mujeres se organizan para ayudar a otras a encontrar medios más seguros y confiables.

Una de las historias del capítulo lo hizo llorar. Cuenta el caso de una joven a quien un médico se negó a practicar el procedimiento porque, según le explicó, el bebé tenía graves problemas y pasaría siete horas agonizando antes de morir. El relato lo llevó a su propia experiencia: “Yo lloré mucho porque cuando mi hijo nació, él prácticamente estuvo en agonía, pero logró salir con vida”.

Al preguntarle por la historia que más se le quedó, eligió el segundo episodio, protagonizado por un policía cercano a él. Adelantó que esta persona, en defensa propia, mató a tres personas y terminó en la cárcel, de donde finalmente salió absuelto. Lo que tuvo que vivir en prisión, dijo, le pareció especialmente duro, y escucharlo le causó una fuerte impresión.

Historias Prohibidas ya está disponible en Amazon Music.

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