Jacob Elordi genera polémica por su reacción a un fan que le pidió una foto

El actor Jacob Elordi, famoso por su papel en la exitosa serie “Euphoria”, se encuentra en el ojo de la tormenta mediática tras protagonizar un tenso cruce con un seguidor en Japón.

El hecho, ocurrido durante un viaje que realizó a Tokio junto a la modelo Kendall Jenner, quedó registrado en un video que rápidamente superó el millón de reproducciones en Instagram.

La polémica se desató cuando el usuario Otavio Bittencourt divisó al artista en la calle e intentó llamar su atención para pedirle una fotografía.

Al no obtener una respuesta inmediata, el joven optó por ponerle una mano en la espalda. Esta acción provocó la visible molestia de Elordi, quien se dio la vuelta de forma rígida y le espetó firmemente: “Por favor, no me toques, hermano”.

Tras el cruce, el actor continuó su camino junto a sus acompañantes sin acceder a la petición.

El incidente abrió un intenso debate en las redes sociales. Por un lado, numerosos internautas defendieron la postura del protagonista de “Wuthering Heights”, argumentando la importancia de respetar el espacio físico y la privacidad de las celebridades, señalando que tocar a un desconocido es una imprudencia.

Por el otro, detractores calificaron la actitud del actor como arrogante, sosteniendo que debería mostrarse más agradecido con su público.

Ante las repercusiones, el propio fanático aclaró que su intención nunca fue faltar el respeto, sino capturar el momento tras habérselo cruzado de casualidad.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa los difusos límites de las interacciones entre los fanáticos y las estrellas de Hollywood en espacios públicos.

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