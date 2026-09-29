Wisin entró al “Billions Club” de Spotify

El reguetonero puertorriqueño Wisin marcó un nuevo hito en su trayectoria musical al ingresar oficialmente al cotizado “Billions Club” de Spotify.

El reconocimiento llega tras superar la barrera de los mil millones de reproducciones con su tema “Escápate Conmigo”, lanzado en 2017 en colaboración con su colega y compatriota Ozuna.

La cifra posiciona la canción dentro de un catálogo sumamente reservado a nivel global, puesto que la plataforma de streaming únicamente otorga esta distinción a las producciones que logran rebasar dicho número de escuchas. Como parte del reconocimiento, Spotify entrega una placa física conmemorativa tanto al artista como a su equipo de trabajo como símbolo de impacto cultural y alcance masivo.

¡“Escápate Conmigo” entró al BILLIONS CLUB de @Spotify ! ?? Mil millones de streams en spotify, qué bendición tan grande.



Gracias a mi hermano @ozuna por compartir esta canción conmigo, y a cada uno de ustedes por escucharla, cantarla y hacerla parte de la historia?? pic.twitter.com/fJN7HqPaqf — W (@wisin) September 29, 2026

A través de sus redes sociales, el intérprete urbano expresó su entusiasmo y gratitud ante la importante acogida que mantiene el sencillo a casi una década de su lanzamiento. “Mil millones de streams en Spotify, qué bendición tan grande. Gracias a mi hermano Ozuna por compartir esta canción conmigo, y a cada uno de ustedes por escucharla, cantarla y hacerla parte de la historia”, manifestó el cantante puertorriqueño.

Asimismo, enfatizó el papel fundamental de su público en la consecución del logro: “Este logro es de todos los que creyeron en él. ¡Seguimos haciendo historia, familia!”.

Con este logro, Wisin se suma a la selecta lista de boricuas que integran el exclusivo club de Spotify, una distinción en la que destacan figuras de la música urbana e internacional como Bad Bunny —quien lidera la presencia boricua en la plataforma—, Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Farruko, Pedro Capó, Luis Fonsi, Ozuna, Nicky Jam, Tainy y Jhayco, entre otros exponentes del género.

El impacto de “Escápate Conmigo” reafirma la vigencia del reguetón clásico y la consolidación del legado musical de Wisin en la industria latina a nivel mundial.

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